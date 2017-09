Infineon prevê aumentar para 400 o número de postos de trabalho

Novo espaço obrigou a um investimento de cerca de 600 mil€ em infraestruturas de rede.

Na passada segunda-feira do dia 11 de setembro, alguns membros do executivo visitaram as novas instalações da Infineon que, num futuro próximo, espera quase dobrar o número de colaboradores.

Presentes em Portugal desde 2003 e no Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia desde 2010, com a necessidade de aumento das instalações, a IFSSC – Infineon Technologies Shared Service Center mudou-se para o edifício anteriormente ocupado pela CEIIA – Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel a 1 de agosto deste ano, após terem sido feitas obras de requalificação, transformando o espaço que em tempos hospedara maquinaria de grande escala para um local com escritórios acolhedores. Dispõem agora de mais de 5 mil m2 de área locável. Só em infraestruturas de rede, o investimento feito ronda os 600 mil euros.

É a partir da Maia que são desenvolvidos, não só para a Europa, mas também para os EUA, os serviços profissionalizados prestados pela Infineon que, atualmente, tem cerca de 240 colaboradores, em que a média de idades se encontra abaixo dos 30 anos. Joana Marques, responsável pela Infineon Portugal, fala em «perspetivas de crescimento», contando que, num futuro próximo, possam chegar aos cerca de 400 colaboradores. Mostrou-se ainda orgulhosa pela recente distinção com o prémio Great Place to Work Portugal 2017, em que a empresa alemã ficou classificada no 8º lugar da lista na categoria de 100 a 250 colaboradores. Foram avaliados fatores como a qualidade das instalações e a facilidade de integração através de um inquérito colocado aos colaboradores. Joana Marques aponta a disposição de «ferramentas de topo» como uma das razões para a distinção.

António Silva Tiago, vice-presidente da CM Maia, acredita que empresas como a Infineon são «lugares de empregabilidade de alta qualidade nas áreas da gestão, contabilidade, recursos humanos e engenharias informáticas». Estes «são valores que queremos perseguir e conquistar para termos mais emprego qualificado e bem pago», disse.

Relativamente às condições oferecidas pelo parque tecnológico, Silva Tiago admite que «no futuro estamos a pensar em aumentar a capacidade de oferta do parque de estacionamento interno e criar um equipamento ligado ao jardim de infância e, eventualmente, a uma creche/ infantário para apoiar os jovens que aqui trabalham e potenciar a natalidade que o país precisa», disse a terminar.

As novas instalações da Infineon serão oficialmente inauguradas no próximo dia 8 de outubro.