Liga: Chuva de golos no Dragão: 5-2 ao Portimonense

Sem fazer uma grande exibição, mas jogando q.b., o FC do Porto venceu por margem segura a partida desta noite, fazendo o pleno nas primeiras sete jornadas da Liga, chegando assim aos 21 pontos, e para já, líder isolado à condição.

Antes do início toda a equipa do FC do Porto se solidarizou com as vitimas do terrível terramoto no México, através de uma faixa aluzia à tragédia.

Noite amena no Porto, perante 38105 espetadores, surgiu um FC do Porto desde cedo empenhado em ganhar vantagem, instalando-se no meio campo do Portimonense. Logo aos 3 minutos apareceu Aboubakar, a rematar com perigo, passado um pouco foi Marega, a que correspondeu muito bem o guardião algarvio, e aos 16 minutos foi a vez de Ricardo Pereira aproveitar um ressalto fora da área e rematar de pronto, cruzado, mas ao lado do poste direito de Ricardo Ferreira. Não tardaria muito o golo, aos 20 minutos, na sequência de um pontapé de canto executado por Alex Telles, a bola sobra para a zona da grande penalidade, e livre de Marcação, surge Marcano a rematar fazendo a bola bater na relva antes de entrar na baliza forasteira.

Ainda se festejava e já Corona chegava à linha de fundo, centrava para o centro da área, onde quase da mesma forma que Marcano, surge Aboubakar a rematar de pé esquerdo a contar para o dois a zero da partida, e seu sexto golo na liga.

Logo a seguir, aos 26 minutos, Filipe lança uma bola de 35 metros, Aboubakar recebe, passa a Coronoa, este despacha de imediato para Marega que em velocidade se aproxima da área e, perante a saída do guardião, remata imparável, para o terceiro da noite.

Contudo o jogo não estava decidido. Aos 36 minutos, o Portimonense reduziria num rápido contra ataque excelentemente finalizado pelo japonês Shoya Nakajima, num remate da direita, com o lado de fora do pé, fazendo a bola passar em arco ao lado de Casillas, e entrar depois de bater no poste mais distante. Três a um, e segundo golo sofrido pelo FC do Porto na edição da liga deste ano, e primeiro no Dragão. Com a obtenção do golo, os algarvios ganharam ânimo e começaram a chegar mais próximo da baliza, tendo até tido a hipótese de fazer o segundo aos 42m, contudo o marcador não mais se alteraria até ao descanso.

Começada a segunda metade, na primeira oportunidade da segunda parte, logo aos 49 minutos, coube a Brahimi fazer o gosto ao pé, depois de a bola sair de Ricardo, passar por Aboubakar, Margea que remata para as pernas de um defesa, mas consegue ainda soltar para Brahimi, que desmarcado na esquerda, remata cruzado e amplia a vantagem dos Dragões.

E talvez porque lhe tivesse tomado o gosto, foi novamente Brahimi a fazer o gosto ao pé, uma jogada em que a bola passou em carrocel por quatro jogadores, até sobrar para o argelino, que, desta feita, na direita fez o golo da mão cheia.

Mas depois de seis jornadas sem sofrer golos, esta não era a noite de Casillas, pois sofria pela primeira vez dois golos num jogo da liga deste ano, quando o central da equipa de Vitor Oliveira, Ruben Fernandes, conseguiu introduzir a bola na baliza, fazendo o segundo da sua equipa, que haveria de ser o resultado final.

Havia tempo que o Dragão não assistia a vitórias chegando aos cinco golos, fruto de uma boa eficácia, à imagem do seu treinador que, mesmo a vencer não se cansa de incentivar os seus jogadores para fazerem mais e mais.

Com este resultado o Sporting terá que vencer a sua partida desta jornada para não descolar no primeiro lugar que reparte com o Porto.

