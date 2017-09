Proximidade e compromisso

Opinião de Mário Lopes.

“Proximidade e Compromisso” é o lema da candidatura de José Manuel Sampaio à presidência da Junta de Freguesia de Águas Santas pela coligação PSD/CDS-PP “MAIA EM PRIMEIRO”.

Decidi aceitar o seu convite para integrar a lista por si encabeçada, pois no contexto actual considero José Manuel Sampaio o político mais capaz, com o curriculum mais adequado e, sobretudo, com a genuína vontade em servir os aquissantenses a partir da presidência da junta de freguesia.

Empresário de profissão, cedo deixou a sua zona de conforto e avançou para o terreno abraçando o movimento associativo, onde depressa conquistou respeito e estima dos que com ele se cruzaram.

Na presidência de uma das mais importantes colectividades de Águas Santas, designadamente Associação Cultural e Recreativa “Os Fontineiros da Maia”, levou a cabo diversos projectos de inegável sucesso social, dos quais destaco, entre outros, a criação de uma escola de música, tendo contado para o efeito com a colaboração do seu amigo e professor de música Dr. Vitor Alves.

A sua interacção junto das pessoas dotou-o de uma sensibilidade social própria de quem convive de perto com realidades das quais não consegue ficar indiferente. Estas sempre serviram, aliás, como adictivo para que diariamente procurasse as melhores formas de possibilitar aos seus semelhantes uma vivência digna e propiciadora de algum grau de felicidade, no mínimo.

Por outro lado, José Manuel Sampaio evidencia importantes qualidades de liderança essenciais à presidência de qualquer organização, nomeadamente uma junta de freguesia. Assenta a sua acção no trabalho de equipa pois entende – e bem – que várias cabeças pensam melhor que uma, na linha das melhores práticas de gestão. O seu programa é vasto, mas exequível e está criteriosamente concebido, o que indicia rigor e compromisso no que toca à gestão da causa pública.

Nascido e criado na freguesia, conhece-a com as palmas das suas mãos, o que lhe permite uma permanente contextualização essencial nas tomadas de decisão, por forma a manter o equilíbrio territorial nos planos de intervenção do seu executivo.

Possuidor de um perfil vocacionado para a procura do bem comum, de abordagem serena e ponderado nas intervenções, a que se somam todas as qualidades já evidenciadas, fazem de José Manuel Sampaio a aposta ideal para governar os destinos de Águas Santas nos próximos quatro anos, considerando o seu projecto como uma aposta de longo prazo, circunstância que confere estabilidade e confiança.

Estimado leitor, na linha dos apelos que efectuei em anteriores actos eleitorais, reforço a necessidade de todos cumprirmos o nosso dever cívico através do voto, pois a gestão da causa pública é de responsabilidade primária colectiva. Não permita que outros tomem decisões por si e exerça o seu direito de voto no próximo dia 1 de Outubro.

Licenciado em Ciências Sociais,

não escreve ao abrigo do novo acordo ortográfico.