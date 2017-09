O que precisa de saber sobre seguros associados ao Crédito à Habitação? A DECO esclarece.

Opinião da Deco - Delegação Regional do Norte.

Quando se contrata um crédito à habitação, as instituições bancárias ou financeiras poderão solicitar dois seguros: o Seguro de Vida Habitação e o Seguro Multirrisco Habitação.

O seguro de vida tem como principal finalidade proteger os titulares do crédito habitação e a sua família, em caso de morte ou invalidez, mas não é um seguro obrigatório por lei. No entanto, a instituição bancária pode solicitar a contratação para garantir os riscos associados ao mesmo.

O Seguro Vida, evita a possibilidade de perda da habitação por morte ou invalidez, garantindo a liquidação da dívida ao banco e, desta forma, o equilíbrio financeiro das famílias.

O Seguro Multirrisco é um seguro que protege o imóvel de possíveis danos que este possa sofrer. Quando se compra um imóvel em regime de propriedade horizontal, um apartamento, os compradores são obrigados por lei a contratar um seguro de incêndio, para proteger o imóvel dos danos causados pelo incêndio. Mas por norma, o banco exige a contratação do Seguro Multirrisco, por se tratar de um seguro mais abrangente, que inclui outras coberturas, tais como: responsabilidade civil, roubo, fenómenos naturais, inundações, etc.

Se pensar em contratar um seguro de vida e um seguro multirrisco deverá considerar os seguintes aspetos: quais as exclusões; as franquias, se existirem; qual o capital seguro; e qual o valor do prémio. Para ter a certeza que escolhe o melhor seguro, deverá fazer várias simulações.

Para finalizar, lembre-se que o principal objetivo da contratação destes seguros é garantir maior proteção e segurança a si e à sua família no caso de ocorrer algum infortúnio.