Maia no Top 10 do Instagram

Holidu, motor de buscas para casas de férias sobre as cidades Europeias e Portuguesas mais populares do Instagram, realizou um estudo examinando o ranking pelo número de hashtags(*) utilizados entre as datas de 03.08.17 e 10.08.17.

Com a popularização das redes sociais, partilhar fotos das férias tornou-se uma habito tão comum quanto fazer as malas na hora de viajar. E quando o assunto são fotos de viagens nenhuma rede social supera o Instagram, onde mais de 80 milhões de fotos são postadas todos os dias e cada uma dessas fotos vem acompanhada de Hashtags.

Desde o seu lançamento em 2007, a Hashtag mudou não apenas a web, mas como nos comunicamos. Seja na Torre Eiffel, no Castelo de São Jorge ou no Coliseu, nos encontramos com fotógrafos amadores, que então se imortalizam nas mídias sociais usando hashtags correspondentes. Por isso Holidu, o motor de buscas global para casas de férias, elaborou um estudo que mostra quais são as cidades Europeias e Portuguesas mais populares do Instagram baseado no número de hashtags com o nome da cidade partilhadas na rede social.

Maia em 8º lugar

Uma surpresa na lista, Maia na região norte de Portugal, ficou com o oitavo lugar na lista com 230.221 #'s (referências).

Porto em 3º , eleita como o melhor destino europeu em 2012, 2014 e 2017, a “Cidade Invicta” pode adicionar mais um trofeu à prateleira, já que é a terceira cidade mais popular de Portugal no Instagram com mais de 726.698 #'s; Em 2º lugar Sintra, com os seus castelos, palácios e jardins reais, Sintra parece saída diretamente de um conto de fadas e basta um passeio pela bela cidade para entender porque mais de 751.840 utilizadores do Instagram não resistiram a registrar em fotos essa cidade de beleza impressionante. Em 1º lugar, a rainha absoluta entre as cidades portuguesas no Instagram é sem dúvidas Lisboa com impressionantes 9.872.107 #'s na rede social.

As Cidades Portuguesas e Europeias Mais Populares no Instagram

A diferença entre o primeiro e o segundo lugar também é alta no ranking europeu: Londres é a campeã absoluta com mais de 82 milhões de hashtags. Mais de 68 milhões de fotos com #Paris já estiveram no Instagram e dão ao Metrópolis do Sena o segundo lugar. O terceiro lugar é garantido por Barcelona com 31 milhões de Hashtags com o nome da cidade.

Portugal aparece em destaque na lista com duas cidades: Lisboa que ocupa o 11ª, um pouco abaixo de Florença, mas acima de cidades como Copenhaga e Viena. Já o Porto aparece na 18ª posição da lista.







Mais informações /Fotos em

www.holidu.pt