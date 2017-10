Dia Mundial do Animal na Maia

Amanhã, dia 4 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Animal e o concelho da Maia participa.

No âmbito da parceria estabelecida entre o Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta e o Centro de Recuperação de Fauna e Flora Selvagem do Parque Biológico de Gaia esta data será assinalada, no concelho da Maia, através da libertação de um Peneireiro vulgar (Falco tinnunculus) e da realização de uma ação de sensibilização sobre a importância da preservação das várias espécies.As atividades irão realizar-se amanhã, entre as 14h30 e as 15h30, nas instalações da Escola E.B.1 de Ferreiró (Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia).

Esta é mais uma iniciativa de educação e sensibilização ambiental dinamizada pela Câmara Municipal da Maia.

A data de celebração do Dia Mundial do Animal foi escolhida em 1931 durante uma convenção de Ecologistas realizada em Florença. Desde a época até então, no nosso país e por todo o mundo, são realizadas atividades de sensibilização e consciencialização ambiental com o objetivo de assegurar a preservação das espécies de todo o planeta, com a garantia do seu bem-estar.