Diversão por uma causa

A equipa "BLASQEM RUNNERS - Blasting to Finish" irá participar, mais uma vez, no Trail - Terras do Lidador, que irá decorrer no próximo dia 12 de novembro, no Parque de Avioso, na Maia.

Será um dia recheado de atividades desportivas. Trail de 20 km, Mini Trail de 12 km e Caminhada compõem o rol de ofertas.

Desde a sua génese, a BLASQEM apoia a associação "A Causa da Criança", cumprindo parte do programa de responsabilidade social inerente à empresa.

Por cada inscrição na equipa "BLASQEM RUNNERS - Blasting to Finish” no Trail - Terras do Lidador, será doado um montante correspondente a 50 % do valor da inscrição à Associação "A Causa da Criança", que acolhe crianças em risco.

Será oferecida uma t-shirt técnica "BLASQEM RUNNERS" a todos que se juntarem à equipa.

A participação pela Blasqem implica uma inscrição obrigatória através de

https://www.facebook.com/Blasqem/?hc_ref=ARS6YLIoknU4rIdblHZBGn9zXA7by88oicI9HwoEHa2CeyShEL6oG86OJAEldpBYi_o&fref=nf&pnref=story

Custo das Inscrições:

Trail de 20 km | 13 euros

Mini Trail de 12 km | 10 euros

Caminhada | 7 euros