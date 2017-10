CICCOPN reconhecido pelos espaços educativos inovadores

DGE-ERTE visita instalações do Centro de Formação e reconhece oficialmente o CICCOPN pelos espaços educativos inovadores.

O CICCOPN – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte recebeu, na tarde do passado dia 18 de setembro, a visita da Chefe da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral da Educação (DGE-ERTE), Teresa Godinho, e do presidente da Delegação Regional Norte do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, António Leite, para um reconhecimento oficial.

Foi feita uma visita guiada às instalações do CICCOPN que deram a conhecer, em contexto real, as tecnologias utilizadas nos ambientes formativos inovadores.

Estes espaços incluem salas de aula “do futuro”, laboratórios e uma “oficina do conhecimento”, onde se aplicam novas metodologias pedagógicas, visando a construção do saber dos formandos através de processos de aprendizagem baseada em projetos (Project-Based Learning – PBL).

Mais inovador ainda é que, desde o projeto à conceção, são os alunos que desenvolvem todas as ferramentas que tornam os espaços educativos do CICCOPN inovadores. Uma das inovações tecnológicas é a recente biblioteca virtual que possibilita aos formandos e formadores descarregarem obras de domínio público para os seus smartphones. Esta nova “ferramenta” torna-se vantajosa em vários fatores, nomeadamente na redução de custos e de espaço.

Fernando Franco, membro da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral da Educação (DGE-ERTE), diz-se «100% a favor» da implementação das salas de futuro, acreditando ser necessária «uma mudança de metodologia e pedagogia».