Rastreio de Ambliopia na Maia

Foto-rastreios iniciam amanhã, dia 13 de outubro, na Escola Básica de Gueifães nº2 para prevenir patologias oculares que provoquem a diminuição da visão.

Os serviços de Oftalmologia do Trofa Saúde Hospital em Matosinhos e na Maia, em parceria com a Escola Superior de Saúde do Porto e com a Câmara Municipal da Maia, vão iniciar a partir de amanhã, dia 13 de outubro, um rastreio gratuito de patologias oculares que provocam diminuição da visão (Ambliopia) na Escola Básica de Gueifães nº2. Atualmente, uma em cada cinco crianças sofre de problemas oftalmológicos.

O rastreio será realizado através de fotografias aos olhos dos alunos, que detetam a presença dessas alterações. O objetivo passa por sensibilizar e alertar os alunos em idade pré-escolar, com idades entre os três e os seis anos, e respetivos encarregados de educação, para esta patologia, de modo a despistar sintomas que possam contribuir para o aparecimento da Ambliopia.