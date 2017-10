Al Gore na WEB SUMMIT 2017

Lisboa volta a acolher a WEB SUMMIT, entre os dias 6 a 9 de Novembro, que tem novamente como palco o Altice Arena.

António Horta Osório e a comissária europeia Margrethe Vestager, serão duas das muitas e inspiradoras personalidades globalmente influentes que estarão em Lisboa, integradas no ambicioso programa da edição 2017 do evento que colocou Portugal no roteiro internacional dos grandes acontecimentos com impacto planetário.

François Hollande, ex-Presidente da França, também vai participar na edição deste ano.

Mas no elenco de comunicadores que vem a Lisboa falar na WEB SUMMIT 2017, contam-se outras celebridades como o ator - Liam Cunningham - que personifica Davos Seaworth na popular série Guerra dos Tronos; Garry Kasparov, carismático jogador de xadrez e Steve Huffman, o dirigente e co-fundador da rede social Reddit.

Mas o orador que é aguardado com maior expetativa, sobretudo pelas suas posições públicas a respeito da sustentabilidade do Planeta, é sem quaisquer dúvidas, Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América.

Expetativas fundadas, considerando que se espera ouvir Al Gore falar sobre a sua visão estratégica, a respeito da forma como a Humanidade poderá compaginar o desenvolvimento humano, social e económico, com a imparável evolução tecnológica que a Ciência tem proporcionado, garantindo a sustentabilidade integral do Planeta.

Uma das novidades, que se destaca de entre as 26 conferências que estão programadas, é precisamente a conferência Planet:tech e que vai juntar start-ups, empresas, e personalidades das áreas da sustentabilidade, tecnologias verdes e tecnologias limpas para debater o futuro do planeta.

Para além das conferências e da partilha de conhecimento e informação, haverá festas e eventos em rede, envolvendo as pessoas que estão no centro da transformação digital, para que a tecnologia esteja no futuro, cada vez mais, ao serviço do desenvolvimento sustentável.

Esperam-se mais de 60 mil pessoas, considerando que nesse número há 2000 jornalistas oriundos de todo o Mundo, facto que garante uma cobertura mediática verdadeiramente global.





Victor Dias