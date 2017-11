Os Desafios da Saúde Global – Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje

Opinião de Ricardo Oliveira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, esta semana, um relatório muito interessante que levanta uma enorme panóplia de reflexões passíveis de ser partilhadas. Esta reflexão, pode e deve ser orientada no sentido de se proporem medidas antecipatórias para a resolução destes problemas.

Os dados da OMS apontam que no ano 2030 está previsto que cerca de 2 biliões de pessoas farão pelo menos uma viagem internacional no ano. Ou seja, uma em cada três pessoas deste planeta farão uma viagem de um país para o outro.

Se por um lado este facto são boas noticias, facultando a possibilidade de interculturalidade, novos processo de aculturação, novas aprendizagens com novas culturas, acessibilidade dos meios de transporte, entre muitas outras, por outro, fenómenos como a recente epidemia da gripe das Aves (H1N1), ou a epidemia Zika, ou muitas outras cujos fenómenos nos habituamos a ver à distância podem de um momento para o outro bater-nos à porta. Aliás, junto de algumas teorias de guerra, a que mais preocupa é a denominada “Guerra Biológica”.

As viagens sempre permitiram ao humano primar por uma diversidade genética cada vez maior, tornando-se quase ilimitado nesta possibilidade de mistura. Esta mistura torna-nos mais humanos, mais globais, mas mais suscetíveis.

Analisando do ponto de vista multifatorial os conflitos da actualidade, tendo em conta as suas vertentes social, económica, politica e geográfica, e somando esta variável da interculturalidade, podemos estar apenas perante a ponta de um Iceberg suscetível de afundar um novo “Titanic” até agora pensado ser à prova de qualquer catástrofe.

Este desafio de ter saúde e de ser global, ou mesmo cosmopolita passa em primeiro lugar por cada um de nós enquanto indivíduos, mas os governos centrais não se podem olvidar da resolução deste problema. A solução passa por se propor uma unidade política global em saúde, uma rede de vacinação global, um acesso mais liberal a anti infeciosos e antibióticos e como em quase tudo na vida, os que têm menos têm de ser ajudados de modo a que todos possam ser beneficiados.

Evidentemente, que não sou utópico ao ponto de pensar que isto se muda de um dia para outro, com um simples estalar de dedos, ou com a construção organizada de um texto munido de boas palavras e acções. Aliás, tenho para mim a certeza que as grandes coisas atingem-se começando com pequenos passos, com a concretização de pequenos objetivos que se valem pelo valor da sua soma. Neste caso, o pequeno passo, pode ser local, ao nível municipal por exemplo, com criação de um observatório, de centros de vigilância dedicados a este fenómeno, e com capacidade de intervenção na comunidade, com capacidade de consciencialização, motivando reflexões e discussões, motivando cuidados preventivos de caracter primordial e primário. Só pensando desta forma conseguiremos transformar uma potencial preocupação numa mais valia para todos.

Hoje, em 2017, temos esta informação, então não “deixem para amanhã o que podem fazer hoje”.





