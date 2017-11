1000 maiores

maia hoje TV - Destaque

Homenagem efectuada pelo Centro Equestre da Maia ao seu Presidente, recentemente desaparecido, Manuel Armando Oliveira, efectuada antes do Grande Prémio de Portugal de Trote e Galope de 2017, no Hipódromo Municipal da Maia, no dia 10 de Setembro de 2

Ver vídeo »