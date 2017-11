LIGA dos CAMPEÕES: FC do Porto vence Leipzig (3-1) e isola-se no segundo lugar

Sem o domínio a que está habituado nas partidas em casa, com menos posse de bola que o adversário, (43-57%), o FC do Porto trabalhou muito, esteve à altura quando foi necessário e acabou por justificar a vitória, e manter-se na luta pela continuidade

Os primeiros minutos foram de estudo mútuo, sem que o Porto pudesse pisar terrenos adiantados, uma vez que as pedras alemãs estavam bem colocadas e iam controlando o jogo. Pelos 11 minutos num lançamento longo, Marega tomou posse da bola e fez um pique em direção à baliza de Gulácsi, contudo foi travado à entrada da área, caiu, e já só se levantou para fazer sinal de substituição para o banco. De pronto Sérgio Conceição fez entrar André André enquanto o estádio, de pé, aplaudia o desolado Marega.

Logo na jogada seguinte a bola anda em alguma confusão na área do Leipzig, após o que sobra para Herrera que remata de pronto e adianta o Porto no marcador.

Com a vantagem acreditava-se que o Porto pudesse sair do seu meio campo e partir para mais, até porque logo no minuto seguinte, André André esteve a conseguir o segundo. No entanto, esse foi o canto do cisne, pois o Leipzig voltou a ter posse de bola, e ainda se adiantou mais no terreno, deixando os Dragões com grandes dificuldades. Aliás o Leipzig até chegou ao golo, prontamente anulado pelo árbitro assistente por fora de jogo posicional do avançado alemão.

Desta forma os minutos iam passando até ao final da primeira parte, com o Porto “atado” no cordão do Leipzig até que chegou o intervalo, e se verificavam uns impressionantes 60% de posse de bola para os alemães bem demonstrativos das dificuldades do Porto, habituada a dominar neste campo quando joga em casa.

No regresso dos balneários, quando se esperava que o Porto, pelo menos tentasse recuperar o jogo, quase não teve tempo de aquecer e já o Leipzig empatava, aos 47m, numa bola lançada na esquerda que Werner lançou de primeira por cima de um impotente José Sá.

Com este resultado, cabia ao Porto partir para o ataque, mas a máquina alemã continuava a carburar bem e não dava grandes veleidades aos portistas que praticamente só aos 60 minutos tiveram uma bola por cima da barra, desviada de cabeça por Danilo.

Não entrou aí, mas passado um minuto, na cobrança um livre de Alex Telles, Danilo surgiu de novo de cabeça e desta feita, não errou o alvo, lançando a bola a meia altura fora do alcance do guardião alemão.

Era o delírio no Dragão que assim voltava para a frente do jogo, e da classificação caso mantivesse o resultado, uma incerteza que se manteria quase até final, perante as dificuldades até aí sentidas.

No entanto, e apesar de não conseguir libertar-se do espartilho, o FC do Porto lá foi conseguindo jogar com o relógio e chegar ao minuto 90 com a vantagem mínima. Foi quando numa jogada a meio campo a bola é lançada para a frente, onde surge um afoito Maxi Pereira a tomá-la em corrida rápida, partindo para baliza, e ao entrar na área a desfeitear pela terceira vez o adversário desta noite, pondo um ponto final no resultado e assim carimbando a vitória no jogo e o segundo lugar do grupo com 6 pontos, deixando para trás o Leipzig com apenas 4 pontos, embora ainda a outros tantos do líder Besiktas, que já leva 10 pontos.

Com esta pontuação, o Porto jogará precisamente na Turquia, e só após este jogo as coisas ficarão mais esclarecidas sobre as reais possibilidades da equipa portuguesa seguir em frente na edição da Liga do Campeões desta época. Para tal precisa, pelo menos, de não perder, até porque se isso acontecer e o Leipzig também vencer em casa um Mónaco-surpresa, pela negativa, poderá voltar a perder o segundo lugar, e lançar a incerteza total para o derradeiro jogo em casa perante o Mónaco.

