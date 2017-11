Concerto “Pão para Todos!”

Pela primeira vez, no dia 19 de novembro celebra-se o Dia Mundial do Pobre, decretado pelo Papa Francisco no dia 13 de junho de 2017.

A Jafetos - Associação de Jovens Voluntários acredita que «é pelos jovens que devemos começar», por isso, com o apoio da Câmara Municipal da Maia, leva a cabo uma campanha solidária que se estende durante três dias, com diferentes iniciativas. As celebrações iniciam no próximo dia 17 de novembro, pelas 21h30, com o concerto solidário “Pão para Todos!”, na Igreja Nossa Senhora da Maia. A entrada será permitida através da doação de um alimento não perecível. A iniciativa conta com o apoio da Amare – Associação de Música e Artes do Espetáculo.

Segue-se, nos dias seguintes, 18 e 19 de novembro, a vigília “O pão para todos” e a Eucaristia, respetivamente.

