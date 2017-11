Época de transferências no Maia AC

Balanço entre entrada e saída de atletas é «positivo».

Ricardo Barbosa e Bruno Silva, ex-atletas do SLB e do Luz e Vida, respetivamente, são as novas e principais contratações do Maia Atlético Clube para a época 2017-2018.

Com o fim das transferências, o balanço entre a saída e a entradas de atletas é, apesar de tudo, «positivo» para o clube, tendo em conta os objetivos a que se propõe para a época de 2017-2018.

«Ser o Super Clube da AAP pelo quarto ano consecutivo, ser dominador a nível regional no corta-mato, pista ar livre e coberta desde a formação aos seniores, marcar presença em campeonatos nacionais de corta-mato, pista coberta e ar livre, e manter as duas equipas na II divisão de clubes em pista coberta e ar livre e com uma possibilidade de ascender à I Divisão feminina» é o desejado pelo clube para esta nova época.

As principais entradas registadas no clube foram os atletas Ricardo Barbosa (Ex-SLB) fundista, Bruno Jesus (Ex-Santiago) fundista, Carlos Rodrigues (Ex-Santiago) fundista, Paulo Barbosa (Ex-Santiago) fundista, Bruno Silva (Ex-Luz e Vida) meio-fundista, Flávio Pereira (Ex-GAF) velocista, Ana Silva (Ex-Mozelense) saltadora, Mara Resende (CA Ovar) fundista-formação, Diogo Peixoto (Ex-SJSerra) marchador, Luís Guimarães (Ex-ESCMOV) formação, Sara Silva (Ex-Ind) barreirista/saltadora, Alice Oliveira (Ex-EAT) fundista-formação, Diogo Couto (Ex-Lavra) formação, Diana Pereira (Ex-Bonfim) fundista, Tiago Silva (Ex-Luz e Vida) fundista- formação, Beatriz Pereira (Ex-Luz e Vida) fundista-formação, Daniela Santos (Ex-Luz e Vida) fundista-formação e Beatriz Guimarães (Ex-Luz e Vida) fundista-formação.

Cross de Torres Vedras

O Maia AC esteve presente no Cross de Torres Vedras, no passado dia 5 de novembro, com cerca de vinte e dois atletas da formação. Dos atletas, destacaram-se Lia Lemos, juvenil, que correu juntamente com as juniores, que lutaram por um lugar para o europeu de corta-mato, ficando na 2ª posição da geral, sendo a 1ª juvenil. Mara Resende, recém chegada ao clube, obteve, na mesma prova, uma excelente 3ª posição entre as juvenis e 10ª na classificação conjunta.

Na prova de infantis femininos, o domínio do Maia AC foi absoluto, com a vitória de Beatriz Pereira e com a 3ª posição de Beatriz Guimarães.

Cross de Barcelos

O Cross de Barcelos, decorrido no passado domingo, dia 12 de novembro, já na sua terceira edição, esteve bem composto com atletas dos principais clubes de formação da zona norte.

Recorde-se que este cross, consagrado no calendário da FPA – Federação Portuguesa de Atletismo, tinha como principal interesse a prova de Sub-23, por servir de prova de observação e seleção para o campeonato da europa deste escalão para ambos os géneros.

Quanto à participação do Maia AC, destacam-se as vitórias de Marta Lourenço na prova de juvenis femininos, Beatriz Guimarães na prova de infantis femininos e Carlos Rodrigues no escalão sénior. Estiveram também em plano de evidência os atletas Mariana Regalo, 2ª em juvenis, Paulo Barbosa, 2º nos seniores, e Bernardo Borges, na 3ª posição em juvenis.