Maiata Marta Branco, a melhor Júnior 2017

A Associação Roda na Frente distinguiu no passado dia 11 de novembro, no Fórum Maia, na sua “V Gala Roda na Frente - Maia, Cidade do Desporto “, os melhores ciclistas, desde as Elites a Cadetes, referentes à época 2017.

Segundo a organização «trata-se do maior evento do país dedicado ao ciclismo, com enfoque maior à formação. O estatuto e a credibilidade da Gala são inquestionáveis e tudo faremos para proporcionar uma festa para todos os presentes e um convívio e motivação para os atletas que em breve voltam à competição», estando presentes os atletas das equipas de Norte a Sul do país, da vertente de estrada e BTT XCO em diversas categorias (revelação, o melhor de 1º ano e o melhor ciclista do ano).

No júri, que analisou as candidaturas propostas pelas equipas e deliberou os vencedores, estavam grandes nomes da modalidade como Pedro Vigário (Selecionador Nacional de BTT); Joaquim Andrade (Presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais); David Rosa (Atleta Olímpico); Ricardo Dias (Presidente da Associação Roda na Frente); José Poeira (Selecionador Nacional de Estrada) e Cândido Barbosa (Embaixador Roda na Frente e ex. Ciclista).

Daniela Campos (5Quinas/ Município de Albufeira) foi consagrada como a melhor cadete feminina do ano, na estrada, enquanto que Ana Santos (ASC / Focus Team - Vila do Conde) a melhor, em XCO. Ainda nas femininas, Marta Branco (Maiatos / Reabnorte), no XCO, e Maria Martins (Bairrada), na estrada, foram premiadas com a distinção de melhor júnior. Daniela Reis (Lares - Waowdeals Women Cycling Team) foi coroada a melhor sub 23/elite da estrada em 2017.

Nos masculinos na vertente de estrada o cadete João Carvalho e o júnior Pedro Miguel Lopes, ambos da formação (Seissa – KTM – Bikeseven – Matias & Araújo - Frulact) foram considerados os melhores do Ano. João Macedo (Mato - Cheirinhos/ Vila Galé/ Etopi) em cadetes e Guilherme Mota (Alcobaça CC / Crédito Agrícola) nos juniores, foram considerados a revelação do ano. Daniel Gonçalves (Academia Joaquim Agostinho / UDO) e Afonso Silva (Sporting/Tavira/ Formação Eng. Brito da Mana) receberam a distinção de melhores de 1º ano no seu escalão, cadetes e juniores, respetivamente. Entre os Sub 23, João Almeida (Unieuro Trevigiani - Hemus 1896) foi considerado o melhor de 1º ano, José Neves (Liberty Seguros - Carglass) o melhor do Ano e Rui Oliveira (Axeon Hagens Berman) o melhor do Ano Além-Fronteiras.

Na vertente do XCO o troféu de melhor do ano foi entregue ao cadete João Macedo (Assoc. 20Kms Almeirim/ Restaurante O Forno), ao júnior Rafael Rita (BTT Loulé / BPI / Elevis) e ao sub 23 João Rocha (Rodabike / ACRG / Gondomar). O cadete Diogo Neves (BTT Loulé / BPI / Elevis), e o júnior Guilherme Mota (Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone - Leiria) foram considerados os melhores de 1º ano.

No mesmo evento, foi ainda premiada a melhor equipa de cadetes, a Seissa KTM- Bikeseven -Matias & Araújo -Frulact e a melhor formação de juniores, o Alcobaça CC / Crédito Agrícola.

Nos restantes escalões foram entregues lembranças a todos os atletas e equipas presentes.

Para a organização «tratou-se de um sucesso. A quinta edição da Gala serviu para cimentar o estatuto e credibilidade daquele que é o maior evento do género do país. Queremos que a Gala se repita e que se mantenha como uma festa para todos os presentes e um convívio e motivação para os atletas que em breve voltam à competição», transmitiram.

Um dos momentos altos da noite foi a homenagem levada a cabo pela Associação Roda na Frente a Triginho Alves, fatalmente atropelado no último verão.

No evento marcaram presença vários atletas elites e sub 23, que a convite da associação Roda na Frente, entregaram as lembranças aos mais novos. João Matias, José Gonçalves, Hélder Ferreira e Nuno Ferreira foram alguns dos atletas presentes.