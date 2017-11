Burlices e Promoções

Opinião de Rogério Gonçalves.

Em pleno século XXI estamos rodeados de muita violência e de muitos produtos transformados e vendidos ao desbarato sem nenhuma regulamentação. Custa-me ver e ouvir como se pode vender produtos para a saúde ao desbarato e com promoções. Se comprar duas garrafas oferecemos mais duas...e não paga os portes de envio! E depois falam desses produtos com uma panóplia de supostas curas ex: colesterol, tensão, diabetes, dores de coluna, osteoporose, etc etc. Eu pergunto onde estão as entidades reguladoras para investigarem estes produtos "milagrosos"?

É o calcitrim, mangostão mais, baba de caracol, etc. Eu não conheço nenhum produto que vende na farmácia que na compra de i ofereça outro! E depois recrutam pessoas conhecidas para fazerem publicidade e o povo vai acreditando e comprando…enfim.

Já não bastavam as seitas religiosas que a troco de dinheiro prometem solução para tudo e, na verdade, é mais uma burlice que se aproveita da fragilidade das pessoas que por algum motivo pessoal pensam que encontraram o famoso "milagre" do óleo de ISRAEL… Portugal precisa de alguém que ponha a mão nestas formas de iludir o povo.