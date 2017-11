Espanhóis renderam-se aos portugueses

O Evento realizado em La Palma, arquipélago das Canárias terminou no passado domingo com Nuno Moreira a sair vitorioso naquela jornada. Este é mais um troféu que vai fazer parte da extensa montra que o atleta maiato possui no seu espólio internaciona

Decorreu no passado dia 4 de Novembro a 16ª Copa Internacional de Espanha na ilha Canária de La Palma. Este evento que se realiza de dois em dois anos, tem contado com vários atletas das seleções nacionais que procuram conquistar o trofeu mais importante das provas espanholas.

A convite da Real Federação Espanhola de Karaté, o atleta maiato marcou presença neste evento que contou com países como Áustria, Finlândia, Chile, Venezuela, Panamá, El Salvador, Croácia, Portugal e Espanha.

O maiato realizou 4 encontros sem sofrer um único ponto, mostrando que se encontra em excelente forma para as provas que se avizinham.

No primeiro encontro eliminou com facilidade o medalhado da europeu Valbuena por 7-0, seguindo-se o atleta Basco por 3-0. Na passagem à final os parciais de 2-0 seriam suficientes para atingir a final e na disputa do Ouro frente ao Croata, Moreira num jogo táctico realiza uma ação de contra-ataque que lhe permitiu marcar um ponto que protegeu até ao fim arrecandando desta forma a primeira medalha de Ouro para Portugal nesta prova.

O atleta do CKMaia já participou por três vezes neste evento onde arrecadou o 7ºlugar e em 2013 a medalha de Bronze. A próxima prova já este mês será por terras gaulesas com a mesma prova em individual e equipa.