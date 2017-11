Revista de Natal 2017

O Maia Hoje lança a tradicional Revista de Natal como suplemento da sua edição do próximo dia 15 de dezembro.

É já uma tradição que atrai os leitores nas Festas que se avizinham.

Entre os habituais contos originais dos nossos jornalistas, entrevistas, história, psicologia e receitas, estes são alguns dos temas trabalhados com base no espírito do Natal.

Esta revista, com uma qualidade superior e totalmente a cores, volta a lançar, nesta edição, 10.000 exemplares gratuitos que acompanham o seu jornal regional.

Faça parte desta grande família Maia Hoje e reserve o seu espaço até 30 de novembro!