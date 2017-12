Gala do Associado

AEBA no seu 17º aniversário

Sob o mote “Valorizar os negócios e ser competitivo”, a AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave promove, no próximo dia 7 de dezembro, o jantar e Gala do Associado 2017, no Centro de Empresas e Inovação da Fábrica de Santo Thyrso.

A iniciativa insere-se nas comemorações do 17º aniversário da associação e contará com a presença do convidado Paulo Portas que fará uma intervenção na qual irá partilhar o seu conhecimento sobre a evolução da economia mundial, as mudanças geoeconómicas e a globalização, no contexto de operação internacional no mundo dos negócios.

O evento está sujeito a inscrição em www.aeba.pt com o preço de 30 euros por participante.

