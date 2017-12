O Mira Maia Shopping lança a campanha de Natal “As suas compras valem mais!”

Os visitantes poderão utilizar o seu voucher até ao próximo dia 31 de dezembro!

Este voucher pode ser descontado em qualquer uma das lojas aderentes do Centro Comercial. Esta é uma das vantagens que este Shopping proporciona nesta época natalícia, juntamente com uma variedade de diversões e lojas novas, como CinePlace Cinemas, Dr. Carlos Torres Medicina Laboratorial, Via Manzoni Fashion Outlet, Burger King e Sissi Lingerie, que estão agora também ao seu dispor, para proporcionar momentos agradáveis nesta época natalícia.

O Regulamento encontra-se disponível em www.miramaiashopping.pt

Imagens