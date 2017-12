Jantar de Natal do Grupo dos 600

Como vem sendo habitual, a Comissão de Apoio às Candidaturas de Pinto da Costa realizou mais um jantar de Natal do grupo que a constitui, e que tem como entusiasta maior, desde o seu início, Fernando Cerqueira.

O Presidente portista, que compareceu acompanhado de nova namorada, foi agraciado com uma Taça dos Clubes Campeões Europeus em cerâmica, idêntica à conquistada pelos Dragões em 1987, à escala 1:1, uma peça única, de elevada beleza, que segundo o fabricante foi construída nos limites do possível para o material utlizado, onde se inclui a exposição em forno a 1.400 graus centígrados.

No seu discurso Pinto da Costa abordou vários espetos das mais recentes temas do futebol portista, não deixando de dar a habitual “bicada” no Benfica, falando sobre a, para si, “veracidade dos mails”, bem como sobre as arbitragens que segundo o mesmo retirou a possibilidade de estar destacado em 8 pontos do rival. A fechar prometeu lutar pela verdade desportiva.

