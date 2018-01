Lopes Viagens lança experiência única com cruzeiro entre Lisboa/Vigo

A agência de viagens e turismo Lopes Viagens, sediada na Maia, lançou “a experiência única” de uma viagem de cruzeiro entre Lisboa/ Vigo a bordo do Navio ZENITH, nos dias 27 e 28 de abril deste ano.

A viagem inicia no Castêlo da Maia, de autocarro, no dia 27, rumo a Lisboa, onde será feito o embarque no Navio Pullmantur Zenith, com 207 mestors de comprimento, 9 pisos, 700 camarotes e capacidade para 1800 passageiros.

O preço por pessoa é de 125 euros em regime de tudo incluído – pequeno almoço, comidas, jantar nos restaurantes predeterminados a bordo, acesso ao serviço buffet. Inclui ainda todas as bebidas.

O regresso está marcado para o dia 28 de abril, de autocarro, de Vigo até ao Castêlo da Maia.

Imagens