Espetáculo de Magia alegra os mais pequenos em época natalícia

Natal na Escola Básica de Monte das Cruzes.

É já uma tradição. Chega o mês de dezembro e, com ele, as tão esperadas férias que ditam o término do primeiro período escolar. Cheira a Natal. A fantasia anda no ar e os mais novos só pensam nas prendas que o Pai Natal se lembrará de lhes trazer.

No passado dia 15 de dezembro, a magia natalícia andou pelos corredores da pequena Escola Básica de Monte das Cruzes, em Milheirós. Os 118 alunos que compõem o estabelecimento escolar do Agrupamento de Escolas de Levante da Maia encheram o átrio preparado a rigor para o Espetáculo de Natal. A animação ficou ao encargo do mágico Modesto Matias.

Presentes estiveram a presidente da Junta de Freguesia de Milheirós, Maria José Neves, um representante da direção do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia e alguns familiares.

No final, foram entregues presentes aos alunos pela mão do Pai Natal. A alegria era notória no rosto daqueles que, por um dia, puderam ver, com os próprios olhos, o lendário velho barrigudo e de barbas brancas.