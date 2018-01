LIGA: FC Porto regressa ao primeiro lugar, com ajuda do Vitória… de Setúbal

Mesmo com menos um jogo, mas beneficiando do empate do Sporting, minutos antes em Setúbal, o FC do Porto voltou a primeiro lugar da liga, num jogo em que só marcou com uma bola oferecida por Sully, que Marega não desperdiçou.

O Porto entrou a todo o gás, mas encontrou pela frente um Tondela empenhado em não dar hipóteses de chegar à baliza, pelo que os primeiros 10 minutos foram de futebol sem hipóteses de concretizar. Não obstante, pelos 12 minutos Braihimi, à entrada da área rematou forte, mas por cima da barra, só que no seguimento da jogada, e na colocação da bola em jogo esta foi literalmente “oferecida” por Sulley a Marega, que próximo da entrada da área, só teve que avançar uns metros e rematar fora do alcance de Cáudio Ramos, fazendo assim o seu 15º golo na prova.

Poderia ser a dica para que o Porto tentasse o segundo, contudo a equipa de Pepa, voltou a dominar a bola e quase marcou com remate de Tomané, ao que o Porto só responderia por Aboubakar aos 30m, a que se seguiu uma grande jogada entre Brahimi e Corona com este a rematar fraco e a desperdiçar uma excelente oportunidade. Já quase no fim, aos 45m Foi a vez de Felipe enviar a bola ao poste.

No segundo tempo, os Dragões entraram mais afoitos, começaram a chegar à baliza do Tondela, criaram de rajada várias oportunidades mas sem resultados práticos, a que se seguiu mais uns minutos de apagamento surgindo novamente a apenas pelos 65minutos com uma desmarcação e remate de Aboubakar para grande defesa do guardião Cláudio Ramos, a que se seguiram mais uns minutos de pressão, sempre sem fazer a bola chegar ao fundo da baliza da equipa forasteira.

E foi isto a pressão portista, a partir daí, quase até ao apito final foi a vez do Tondela assumir a posse de bola, o avanço no terreno, a obtenção de vários cantos, acantonando os Dragões que não conseguiam sair deste espartilho, a ponto de terminarem o jogo a trocar bolas junto à bandeirola de canto do adversário à espera do apito final, após terem visto o Tondela a rondar a sua baliza com jogadas de insistência que a qualquer momento poderiam dar o empate. É um facto que conseguiu vencer, mas sofreu muito até final, algo que não é habitual no Dragão, mas aconteceu, justamente, esta noite. É certo que mesmo em cima da hora até acabou por quase marcar com um remate potente de Hernani, mas que foi brilhantemente defendido pelo guardião do Tondela.

Para Pepa, “O Porto venceu com inteira justiça, costuma vencer por mais do que um golo, mas lutamos muito, fomos empurrados muitas vezes pela qualidade do Porto, mas já sabia que isso aconteceu. Não era isto que eu esperava, mas também não me surpreendeu, parabéns ao Todela pela grande resposta que tiveram aqui num campo muito difícil.”

Por sua vez Sérgio Conceição considerou: “Foi um jogo difícil, o Tondela bem organizado defensivamente, a dificultar e a causar-nos alguns problemas de encontrar o tal espeço que pudéssemos fazer mal ào Tondela, acabamos por fazer um golo numa bola de pressão, não conseguimos fazer mais, e pretendíamos na segunda parte chegar de forma mais intensa no segundo terço, conseguimos, falhamos muitos golos, o guarda-redes do Tondela fez uma exibição fantástica, e depois até podíamos ter sofrido num lance de bola parada. Mas acabamos por vencer e foi mais uma etapa que passamos mas há mais por fazer.”

