TaÃ§a da Liga: Sporting foi leÃ£o nos penÃ¡ltis e segue para a final com V. SetÃºbal

Taça da Liga: Sporting foi leão nos penáltis e segue para a final com V. Setúbal

Depois de na véspera o Vitória de Setúbal ter assegurado a passagem à final da Taça da Liga, chegou a vez de Porto e Sporting discutirem o acesso à mesma. Tal como aconteceu no jogo da Liga NOS, voltou a não haver golos, ganhando o Sporting por grand

Começou melhor o Sporting, com intenção de chegar depressa à vantagem, perante um Porto que tardava a entrar no jogo e a repelir o perigo. Como se não bastasse, ainda cedo Danilo lesionou-se (8m) e Sérgio Conceição viu-se obrigado a fazer entrar Óliver. Não obstante, a meio da primeira parte o Porto ficou mais afoito, adiantou-se no terreno e procurou o golo. Mas não basta tentar pois apesar do maior domínio quase não criou perigo. Aliás foi uma primeira parte empenhada de parte a parte com muitas faltas, mas sem grandes oportunidades. O Sporting reclamou um penalty logo aos 5 minutos por falta de Danilo sobre Bas Dost, e perto do intervalo, foi a vez do Porto reclamar um golo anulado a Soares por fora de jogo aquando do passe de Sérgio Oliveira.

No reatamento, a bola chegou pouco às balizas, embora o Porto tivesse carregado mais. Rematou o dobro do Sporting, teve mais posse de bola, mas foi do Sporting, a melhor hipótese de golo, por Coates, com uma bola ao poste a meio da etapa complementar. O poste não quis, e como ninguém marcava chegou o final do jogo com o zero a zero a manter-se, e a seguir para desempate através das grandes penalidades, após um jogo em que cada centímetro de terreno foi disputado com muita raça por ambas as equipas, razão pela qual terminou com mais de 50 faltas.

A defender, de um lado Casillas, com o historial que se lhe conhece, do outro o guardião campeão europeu em título Rui Patrício. Ambos defenderam dois penaltis, Casillas os remates de William Carvalho e Coates, e Patrício de Herrera e Aboubakar. Brahimi, já no sexto penálti, atirou ao poste e fez a diferença pois logo a seguir Bryan Ruiz bateu Casillas, e levou o Sporting para a final a discutir com o Vitória de Setúbal no próximo sábado, no mesmo palco.

