Taça da Liga: Sporting vence V. de Setúbal e torna-se Campeão de Inverno

Equipa leonina venceu mais uma vez nas grandes penalidades, desta feita o Setúbal, e desta forma conquistou a sua primeira taça da liga, uma prova que até podia ter ganho logo na primeira edição, ganha precisamente pelo seu opositor desta noite.

O Vitória de Setúbal praticamente começou a ganhar. Logo aos 4 minutos, conseguiu a vantagem por Gonçalo Paciência com um excelente remate à meia volta de pé esquerdo depois de se antecipar a Coates, e até final da primeira parte o Sporting nunca mais se encontrou de forma a poder chegar, no mínimo ao empate, muito por culpa da grande exibição da equipa de José Couceiro, sempre adiantada no terreno e pronta a criar perigo no contra ataque, não deixando os leões chegarem á frente. Esta pressão alta foi de tal forma eficaz que para além de não dar veleidades ao Sporting permitiu que o Setúbal até tivesse pelo menos umas 3 oportunidades para ampliar, duas das quais a que Patrício se opôs com classe.

No banco Jorge Jesus bem gesticulava, chegando a entrar pelo menos duas vezes no terreno de jogo, mas os seus jogadores não conseguiam sair do espartilho que lhes foi colocado, pelo que chegou ao intervalo em desvantagem.

Com o retomar do jogo, como lhe competia, o Sporting apareceu com outro ânimo, meteu mais velocidade conseguindo, finalmente, chegar próximo da baliza à guarda de Trigueira, um guardião que tudo defendia. Mesmo assim, a supremacia do Sporting não era avassaladora, pois o Setúbal, apesar de acossado e com menos posse de bola, ia conseguindo manter a baliza intacta, a parecia consegui-lo até final.

No entanto quando se começa a defender mais atrás a todo momento a bola pode entrar. Não entrou porque foi cortada com a mão quase em cima da linha de baliza, obrigando a recurso ao VAR, que ditaria a marca de grande penalidade a favor do Sporting. Na marcação Bas Dost não falhou e bateu Trigueira logrando assim chegar ao empate, que até podia ter passado a vitória logo a seguir quando Bruno Fernandes, aos 82m rematou forte e Trigueira, se opôs com mais uma grande defesa. Os últimos minutos foram de maior pressão do Sporting, mas o empate não se desfez, pelo que, novamente se passou às grandes penalidades como forma de decidir o vencedor.

Começou o Setúbal que através de Gonçalo Paciência se pôs em vantagem, mas à terceira tentativa Tomás Pdstawski, atirou forte, mas à barra, e como o Sporting não falhava, coube a William Carvalho o penalti decisivo que converteu e assim deu a primeira taça da liga, agora designada como Campeão de Inverno, ao Sporting.

Seguiu-se a entrega da taça na bancada após o que toda a comitiva desceu ao relvado para festejar com os adeptos que estavam distribuídos pelas duas bancadas. Uma nota final para Jorge Jesus que em 11 ediações da prova, já conquista 6, ou seja metade e mais uma.

