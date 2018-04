Páscoa – tempo de partilha

Opinião de António Silva Tiago.

Numa comunidade como a Maia, independentemente das crenças de cada um, a Páscoa é sempre um tempo muito especial.

Mais sensíveis ao apelo para uma prática da solidariedade humana e social, as pessoas ficam particularmente predispostas a ouvir o outro, a procurar entender melhor os seus pontos de vista e argumentos e, sobretudo, tornam-se mais tolerantes à diferença, qualquer que seja a sua natureza.

Nestas semanas mais chegadas à Páscoa, tenho notado nos meus contatos quotidianos com maiatas e maiatos, que se respira no seio da comunidade, um sentimento genuíno de pertença identitária. Uma pertença que se carateriza fundamentalmente por uma vontade de prestar auxílio e estar ao serviço dos mais desfavorecidos, seja de forma organizada, nas nossas IPSS’s, ou de forma individual e mais anónima.

Confesso que isso me faz sentir orgulhoso por pertencer a uma Maia que não perde a sua matriz cultural mais autêntica, que me remete sempre para as minhas raízes e para a minha meninice, de uma infância feliz, vivida numa cultura que apesar de alguns laivos de urbanidade, era contudo, deliciosamente rural, naquilo de bom, belo e idílico que isso representa para mim.

Lembro-me bem da partilha fraterna entre vizinhos e amigos e do compasso que no domingo de Páscoa percorria toda a paróquia de Milheirós, proporcionando um conhecimento muito profundo da realidade social de cada família e desse modo prestar auxílio às mais carenciadas.

Pois bem, a alegria que tenho hoje, é precisamente a de poder constatar que toda a Maia preserva intacta essa vontade de partilhar.

Partilhar, que é afinal a palavra chave da Casa Comum a que frequentemente alude o Papa Francisco.

Desejo a todos uma Páscoa feliz!...

António Silva Tiago

Presidente da Câmara Municipal da Maia