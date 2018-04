Programa Semana Santa 2018 | Paróquia de Vermoim

Consulte o programa das celebrações pascais para os próximos dias.

PROGRAMA

Sexta-feira, 30 de março

9h-15h | Adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela da família (Igreja Matriz)

15h | Paixão do Senhor

21h30 | Via Sacra pública (Começa no Largo da Igreja-Rua Nossa Senhora da Caridade-Rua Nossa Senhora da Saúde-Rua Beato Domingos Jorge-Termina na Travessa Beato Domingos Jorge)

Sábado, 31 de março

21h30 | Vigília Pascal

Domingo, 1 de abril

9h-14h | Compasso/ Visita Pascal (Missa às 17h na Capela Nossa Senhora da Alegria; Missa às 19h na Igreja Matriz de Vermoim com encerramento do Compasso)

Imagens