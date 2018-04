LIGA: FC do Porto marca cedo e vence Aves por 2-0

Os Dragões marcaram cedo por Alex Telles de grande penalidade, a castigar falta de Tissone sobre Ricardo (7m), e ampliaram logo a seguir quando a defesa de Vila das Aves tentava aliviar a bola que foi embater na perna de Otávio, fez ricochete e entro

Com este resultado logo no inicio as despesas do jogo passavam para os forasteiros que iam procurando chegar à frente, mas embatiam com a muralha da casa e quase nem chegavam à baliza. Do lado contrário os Dragões procuravam ampliar, mas com um futebol lento e avançados sem inspiração, ficava muito difícil de bater novamente o guardião de Vila das Aves.

Este cenário já era bem patente na primeira parte, mas na segunda ainda se agravou, e apesar de o FC do Porto ter coleccionado algumas oportunidades, estas não tiveram grande perigo, pelo que perante uma chuva contínua, a única coisa que entrava era mesmo a água no jogadores e adeptos e profissionais que não estavam nas bancadas.

Com este resultado o FC do Porto volta a ficar a um ponto do Benfica esperando-se assim que o jogo entre ambos na próxima jornada possa ser o tira-teimas quase definitivo, especialmente se o Benfica vencer. Em caso de empate ou mesmo de vitória do FC do Porto manter-se-á a dúvida uma vez que este ainda tem duas difíceis saídas perante o Marítimo, e na última jornada à cidade Berço, enquanto o Benfica praticamente só tem como difícil a saída a Alvalade.

Imagens