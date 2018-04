EXCLUSIVO: Utilizadores indignados com «condições degradadas» da via

Rua da Estrada, em Crestins, alvo de queixas.

O Maiahoje foi contactado por utilizadores da Rua da Estrada, em Crestins, na freguesia de Moreira da Maia, entre os principais, proprietários de algumas empresas ali instaladas, que davam notícia de «graves problemas» de degradação da via, bem como o acondicionamento excessivo e impróprio de viaturas pesadas nas bermas, tornando-a «praticamente intransitável».

O caso tem indignado os utilizadores que dizem ser um problema da responsabilidade da Câmara Municipal da Maia, até porque a via em questão serve o Pavilhão Municipal e o Infantário de Crestins que, apesar de terem endereço oficial na Rua Monte das Pedras, têm acesso alternativo pela via em questão.

Contactado pelo Maiahoje para um comentário às alegações, a Câmara Municipal da Maia, através do seu presidente, António Silva Tiago, respondeu que essa situação «não é da competência da Câmara», referindo que «o arruamento em questão não é público, é um empreendimento privado de um conjunto de proprietários». Silva Tiago explicou que, desde o mandato anterior, que tem vindo a propor que esses proprietários cedam esse arruamento ao município da Maia e que a Câmara «se comprometia por escrito a melhorar o arruamento, arranjar os pavimentos, iluminá-lo e ainda a conservar tudo isso futuramente», disse.

Este tem sido um problema que a autarquia se tem deparado inúmeras vezes e sobre o qual tem sido abordada, no entanto, sublinha Silva Tiago, «a partir do momento em que o “espaço” referido é privado, por muito que a Câmara queira ajudar, não tem competências para tal e as pessoas têm de entender essa questão».

Quanto ao acesso que esta via dá ao Pavilhão Municipal e ao Infantário de Crestins, o presidente respondeu que o arruamento se trata «apenas de uma alternativa» e que nada mais é de que «um empréstimo», dado que «existe outro arruamento, neste caso concreto a Rua Monte das Pedras, que consegue efetuar esse percurso».