LIGA: No Dragão o FC do Porto venceu (2-1) e entoou-se “O Campeão voltou”!

Depois do empate na véspera entre os rivais que deu a vantagem para que o FC do Porto se sagrasse de novo Campeão após um jejum de quatro épocas, os Dragões fizeram a sua parte, venceram e no final festejaram.

Numa noite em que o resultado já não era imprescindível, os comandos de Sérgio Conceição fizeram os mínimos e chegaram à vitória incontestável e que poderia ter acontecido por números superiores, não fora o espírito já ser mais de festa que de competição.

No final foi longa e o “povão” esperou no exterior até muito tarde para conseguir ver os heróis, que almejaram a conquista do seu 28º título, comandados pelo ex-jogador Sérgio Conceição que devolveu a mística perdida ao clube do seu coração.

Mas do que as palavras as imagens dizem quase tudo do que se passou esta noite no Dragão.

