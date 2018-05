Alberto Santos é o melhor candidato à distrital do Porto do PSD

Opinião de Victor Dias.

O antigo Presidente da Câmara de Penafiel, o escritor Alberto Santos, está na corrida à distrital laranja do Porto.

Sem tibiezas e com firme convicção, declaro publicamente o meu apoio pessoal à sua candidatura.

Conheço bem a pessoa do Alberto Santos e nutro por ele uma estima e apreço, que vão muito para além das suas qualidades intelectuais e da sua vastíssima cultura.

Trata-se de um político de convicções, que averba várias vitórias no seu palmarés, e é dotado de uma invulgar capacidade de gerar consensos e construir compromissos, mesmo fora do âmbito exclusivamente partidário.

Não me esqueço, nunca me esquecerei, que num evento cultural em que ambos estivemos presentes, realizado numa pequena comunidade na fronteira de Penafiel com Gondomar, onde a sensibilidade política maioritária da população era adversa à social-democracia, ouvi muita gente tecer os mais rasgados elogios e expressar genuínos sentimentos de admiração e estima por el, sendo que nessa altura já não era o Edil de Penafiel há vários anos.

A forma próxima, cordata e muito empática como se entrega às missões que abraça é o seu mais valioso capital político, precisamente o que o PSD necessita neste momento.

Creio que entre Alberto Santos e Bragança Fernandes há muita coisa em comum, sobretudo uma certa similitude no modo afetuoso de se relacionarem com as pessoas. Carisma que como bem sabemos é um dos fatores mais relevantes na afirmação de uma liderança fora do contexto partidário, quer dizer, junto dos cidadãos eleitores, que são quem verdadeiramente importa e conta.

Confesso que concedo, abertamente e sem reservas, ao Alberto santos, o meu incondicional apoio, porque o meu amigo Bragança Fernandes não é candidato, como ele próprio teve ocasião de me transmitir pessoalmente, dizendo-me que seria candidato à Mesa da Assembleia Distrital do Porto. Como é para mim muito óbvio, se um político maiato da estatura pública de Bragança Fernandes fosse candidato, teria naturalmente o meu indefetível apoio. Assim sendo, das três candidaturas já anunciadas, a que me inspira mais confiança política e maior capacidade de robustecer a coesão interna do PSD, é a de Alberto Santos. Creio que é o melhor posicionado para enfrentar com o imprescindível “elan” ganhador, os exigentes desafios partidários e disputas eleitorais que estão à porta.

Ao que me é dado saber, Alberto Santos vai constituir uma equipa forte e transversal do ponto de vista da integração das diversas sensibilidades internas, apostando igualmente na geração que num futuro próximo terá de arrostar com a liderança distrital e nacional do partido.

Estou certo que a visão do candidato penafidelense, está absolutamente correta, no sentido em que valoriza como deve, a formação de uma equipa refrescada e amplamente representativa, como forma de afirmar e comunicar interna e externamente, um estilo de liderança democrática, inspiradora e consequentemente agregadora.

Victor Dias