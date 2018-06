O carisma de Bragança Fernandes continua em alta

Opinião de Victor Dias.

Como já tornei público neste jornal, apoio indefetivelmente a candidatura de Alberto Santos à liderança da comissão política distrital do Porto do PSD.

Mas como também afirmei nessa mesma prosa, em que declarei o meu apoio ao antigo Edil de Penafiel, havendo um candidato maiato na corrida a um órgão distrital e sendo ele Bragança Fernandes, teria igualmente o meu incondicional apoio.

Incondicional não apenas por ser maiato e amigo, mas principalmente porque lhe reconheço a capacidade política de procurar consensos e lançar pontes para cimentar compromissos.

Três em um!...

Bragança Fernandes continua com o seu carisma pessoal em alta e prova disso mesmo é que consegue a proeza de obter o apoio dos três candidatos à liderança da comissão política distrital, ou seja, para já tem o pleno, porque todos apostam na sua candidatura à presidência da Assembleia Distrital.

Manda a Justiça que se diga, alto e bom som, que quando há dois anos, Bragança Fernandes se dispôs a concorrer sozinho à liderança da CPD do PSD Porto, dignou-se prestar um inestimável serviço ao partido, considerando as dificuldades decorrentes de uma conjuntura em que a vida sorria à “geringonça”, mas não corria de feição ao PSD, que embora tendo ganho as eleições fora empurrado para a oposição. Uma oposição que falava a verdade aos portugueses, em contraponto com a ilusão do facilitismo do tudo para todos, numa espécie de música celestial que agora começa a mudar de tom, com o Primeiro-Ministro a dizer que o dinheiro não chega para tudo, quer dizer, não estica.

Consagração do Senador Social-Democrata

O cargo de Presidente da Assembleia Distrital do PSD Porto, além de assentar bem na personalidade de Bragança Fernandes, é a meu ver um justíssimo ato de reconhecimento político por tudo quanto deu ao partido, que deste modo consensual o consagra como um notável Senador Social-Democrata.





Victor Dias