Dragão: FC do Porto apresentou-se e empatou sem golos com o Newcastle

O FC do Porto apresentou-se hoje aos seus adeptos e associados, depois da conquista do último título da primeira Liga, que lhes fugia nos quatro anos anteriores.

A festa começou cedo, junto ao estádio, com música ao vivo, pinturas faciais e muita animação, a que não faltou uma ação de solidariedade com a Unilever com o objetivo de trocar gelados por bens alimentares para entregar à Associação Acreditar, de apoio a Pais e Amigos de Crianças com cancro.

Pelas 17h abriram-se as portas com a animação a passar para o estádio, e a apresentação individual de todo o plantel do futebol profissional logo seguido do “prato forte”, que sempre é nestes ocasiões o primeiro jogo em casa própria e, portanto, de estreia das novas “vedetas”, que futuramente poderão, ou não, confirmar esse estatuto.

O visitante era o Newcastle da Premier League, equipa associada ao antigo treinador dos azuis e brancos Sir Bobby Robson, a quem foi prestada a devida homenagem antes da partida.

Quanto ao jogo, Sérgio Conceição usou uma equipa base no primeiro tempo, e foi mudando até final, fazendo uso de todos os jogadores. O FC do Porto esteve sempre mais empenhado em chegar à baliza, e colecionou diversas oportunidades, não só pelos avançados como pelos restantes elementos, contudo a fraca pontaria, o guardião Martin Dubravka, e o poste inviabilizaram a festa que os seus adeptos desejavam nas bancadas.

Não obstante, perante 43829 espetadores assistiu-se a um futebol interessante para este momento da época, com alguns apontamentos prometedores, a que de facto, só faltou a felicidade do golo.

Imagens