EMPREGO - ASSISTENTE DE LOJA - MAIASHOPPING

Veja aqui a oferta

PROCURA-SE

ASSISTENTE DE LOJA – MAIASHOPPING



Para a abertura da sua nova loja na Maia, a “Anabela Kids”, loja de roupa de bebé e criança, está a selecionar ASSISTENTES DE LOJA. As candidatas deverão cumprir com os seguintes requisitos: 12º ano; disponibilidade para trabalhar em horário noturno e fim-de-semana; experiência anterior em funções similares (fator preferencial).

As interessadas deverão enviar curriculum para o nosso email:

anabelakids@gmail.com