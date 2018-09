Taça da Liga: Chaves empata no Dragão 1-1

O Porto começou sem alguns dos habituais titulares, enquanto o Chaves veio ao Dragão determinado a evitar o desaire da primeira jornada da Liga. E conseguiu, empatando pouco depois de ter sofrido.

O FC do Porto começou a fazer o que lhe competia no sentido de se adiantar no marcador, no entanto fazendo uso de pouca velocidade o que ia permitindo aos flavienses aguentarem sem grandes sobressaltos. De tal forma que só na segunda metade, e apenas após entrada de Brahimi, o jogo ganharia maior dinâmica, com o FC do Porto à procura do golo, criando algumas oportunidades, o que lhe permitiu chegar ao golo com remate à boa da baliza de Hernâni, após cruzamento da esquerda do homem que veio criar a instabilidade na super-defesa do Chaves, Brahimi, quando iam decorridos 74 minutos.

Nas bancadas os adeptos festejaram e respiraram de alívio, que duraria pouco tempo pois aos 83m, Stephen Eustáquio, desviou imparável cruzamento de Avto, para o fundo das redes de Vaná, o titular da baliza azul e branca desta noite, estabelecendo o empate que seria resultado final.

Claro que os dragões fizeram grande pressão nos minutos restantes, e até meteram a bola na baliza, mas o lance seria, e bem, anulado, pois Aboubkar usou o braço para o efeito.

Com este resultado, Sérgio Conceição que não pareceu no banco na segunda metade por palavras dirigidas ao árbitro, tem preocupações acrescidas depois do primeiro de uma série de 6 jogos em apenas 24 dias, sendo que o próximo é já na próxima terça-feira perante o Schalke 04, na primeira jornada da fase de séries da Liga dos Campeões.

Imagens