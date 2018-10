LIGA: FC do Porto “arranca” vitória a ferros (1-0), perante Tondela organizado

A precisar de vencer e apesar do esforço por chegar à baliza do Tondela, o FC do Porto não logrou os seus intentos até aos 84m quando, finalmente, Soares desfez o empate a zero com remate à bomba dentro da área.

Era jogo antecipado da 6ª jornada da Liga, precisamente em dia de comemoração do 125º aniversário do FC do Porto, pelo que os adeptos da casa, 40.000 que estiveram nas bancadas, tiveram direito a festa desde muito cedo, onde não faltou, entre outros, a presença do conhecido adepto do trompete, o Sr. Lourenço, e ainda de Amélia Canossa que entoaria de pé no relvado o “seu” hino do FC do Porto.

A festa era ainda mais intensa pois o eterno rival, Benfica havia ficado à mercê dos Dragões, pois caso estes vencessem, entrariam na Luz, já na próxima jornada, à frente dos rivais, uma oportunidade que não aparece todos os dias e que poderia ser da maior importância para o futuro de cada uma das equipas no decorrer da liga caseira.

No campo os jogadores sabiam isso e parece que levaram à risca a intenção de se adiantarem no marcador, começando o jogo ao ataque desde o primeiro, criando diversas oportunidades, alguns remates não enquadrados, mas a mais evidente de todas só aconteceria aos 42m quando a centro rasteiro de Marega, Aboubakar em cima da linha, com tudo para empurrar a bola, acertou na relva e entrou ele na baliza, desperdiçando a oportunidade de se adiantar nmo marcador e ir para intervalo com algum conforto.

Tal não aconteceu porque não no relvado, apareceu um Tondela muito bem organizado, que apesar de ceder metade do terreno ao adversário não permitia grandes espaços, e até ia descendo com regularidade a ponto de perto dos 40m quase ter marcado também.

Começou assim a etapa complementar, em que novamente o Porto demonstrava intenção, mas não chegava com perigo à baliza da equipa forasteira, pertencendo até ao Tondela o primeiro remate à baliza, ao lado do poste esquerdo de Casillas, iam decorridos 57m.

Logo a seguir Sérgio Conceição fez entrar Corona para o lugar dce Sérgio Oliveira, e na primeira jogada logo a seguir Aboubakar desperdiça a primeira do Porto na segunda metade, tendo-se magoado ao cair, a ponto de ser substituído logo de imediato pelo regressado Soares.

A partir desse momento, o Tondela começou a ter mais dificuldades em controlar os avanços dos Dragões que começaram a criar reais possibilidades de golo, mas iam esbarrando na muralha defensiva e algumas interrupções por lesão, chegando-se assim aos 84 minutos quando numa sobra dentroda área, apareceu Soares a rematar com fúria para o fundo das redes, fazendo o golo que o estádio ia pedindo e sofrendo por não alcançar.

Escusado será dizer que foi o delírio nas bancadas que passaram a cantar loas à sua equipa até ao apito final, com o resultado a não mais ser alterado. NO final além da tradiconal roda no centro do terreno os portistas entoaram em conjunto os parabéns ao seu clube pelo aniversário.

Com este resultado, o Benfica recebe o Porto com um ponto de atraso fruto dos dois empates com Sporting e Chaves, pelo que para não ver a diferença aumentar precisa de pelo menos não perder como na época passada quando Herrera silenciou o estádio da Luz.

Quanto ao FC do Porto apenas fica líder à condição, pois caso os Bracarenses vençam a partida deste fim de semana serão lideres isolados.

Imagens