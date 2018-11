World Press Photo está de volta

Para visitar entre os próximos dias 10 de novembro e 2 de dezembro, no Fórum da Maia/Centr’Arte.

O Fórum da Maia volta a receber pela 18.ª vez as fotografias vencedoras do concurso internacional World Press Photo, uma exposição que circula por mais de 100 cidades de 45 países, e que é visitada por mais de 4 milhões de pessoas todos os anos.

A esta 61.ª edição concorreram 4.548 fotógrafos oriundos de 125 países, com 73.044 fotografias. Foram premiadas 178 imagens de 42 fotógrafos de 22 países, distribuídas pelas oito categorias existentes (assuntos contemporâneos, ambiente, notícias gerais, projetos de longa-duração, natureza, pessoas, desporto e notícias de última hora).

Este ano o Prémio Fotografia do Ano foi para o fotógrafo venezuelano Ronaldo Schemidt, com a fotografia que regista o retrato de um manifestante em chamas na Venezuela, durante um dos protestos contra o Presidente Nicolás Maduro.

Sobre a foto: Confrontos violentos tinham-se gerado entre manifestantes e a guarda nacional. A moto, pertencente a um membro da guarda nacional, estava aparentemente a ser destruída por manifestantes. José Víctor Salazar Balza, ficou em chamas depois do depósito de gasolina de uma moto ter explodido durante um protesto contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas.

Os relatos do incidente diferem, mas alguns dizem que um objeto atirado por manifestantes fez com que o depósito de gasolina explodisse. Mais relatos sustentam que a roupa do Salazar incendiou-se tão prontamente, porque ele foi encharcado em gasolina ou por uma bomba que ele estava carregando, ou a de um companheiro manifestante.

Salazar sofreu queimaduras severas em mais de 70 % do seu corpo, mas sobreviveu ao incidente.

ENTRADA GRATUITA

ABERTA AO PÚBLICO: de terça a domingo das 09h00 às 22h00

Fotografia: Juan Barreto, Agence France Press