Silva Tiago faz balanço de primeiro ano de mandato

«Um ano de intenso trabalho, repleto de realizações, que se alinham no sentido de um futuro de confiança», reforça o presidente.

O Executivo Municipal presidido por António Silva Tiago completou, a 26 de Outubro passado, o seu primeiro ano de mandato.

Para o autarca este foi «um ano de intenso trabalho repleto de realizações que se alinham no sentido de um futuro de confiança», transmitiu.

De entre as várias realizações, pelo significado que atribuem para a comunidade concelhia, o Presidente da Câmara, sublinha como marcos de relevo deste balanço, as que «efetivamente têm mantido a Maia em primeiro», tendo elencado:

- Protocolo com o ICBAS: instalação de um Centro de Investigação em Ciência Animal (dez/17);

- Apresentação do programa "Maia Living Lab"(jan/18);

- Apresentação do "Centro Documental e de Interpretação Urbana João Álvaro Rocha" (jan/18);

- Distribuição de Manuais Digitais: este ano foram incluídos os Alunos do Pré-Escolar (jan/18);

- Lançamento do programa "INEDIT.MAIA" (duração de 3 anos) que tem em vista a redução da taxa de alunos com níveis negativos;

- Abertura de concurso pelos SMEAS para a "gestão da eficiência hídrica no sistema de abastecimento de água no Município" que visa a redução drástica das perdas de água, bem como de instalação de equipamentos de telemetria;

- Submissão ao Conselho Metropolitano do Porto de proposta com vista à inclusão do troço Ermesinde - Águas Santas e Arroteia com ligação à Asprela da Linha de Leixões nas negociações em curso com a CP para a reativação do serviço de passageiros (fev/18);

- Acolhimento e organização da Assembleia Geral do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (mar/18);

- Visita do Senhor Presidente da República aquando da II Semana Intercultural Maiata (abr/18);

- Celebração de Protocolo com a Farmacêutica "Bial" e o "IPATIMUP" com vista à constituição do "Laboratório Aberto de Biologia e Saúde da Maia (LABS - Maia) (jul/18);

- Protocolo com a "Cruz vermelha": Construção de Unidade de Cuidados Continuados (set/18);

- Realização do "SUPERTABI" - Encontro de Inovação Pedagógica (set/18);

- Atribuição de uniforme aos Alunos do Pré-escolar da Rede Pública (set/18);

- Nova Estrutura Orgânica do Município;

- Implementação de Laboratórios Vivos para a Descarbonização;

- Novos Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia;

- Abertura do processo de revisão do Plano Diretor Municipal;

- Programa de aquisição de Moinhos no Rio Leça.

Empreendimentos Concluídos no 1º ano de mandato: - Reabilitação e de ampliação da escola do EB1/JI de Ferreiró;

- Renovação e beneficiação da antiga escola primária de Pedras Rubras;

- Reformulação urbanística do Parque da Cidade Desportiva da Maia.

Empreendimentos em fase de finalização:

- Construção do Eco-Caminho (troço entre as Vias Paralelas e Estação de Metro de Mandim);

- Pavilhão Municipal de Pedrouços.

Empreendimentos em curso:

- Requalificação da Escola do EB2,3 de Gueifães;

- Requalificação da Escola do EB2,3 de Gonçalo Mendes da Maia;

- Casa da Música de Moreira.

Empreendimentos em adjudicação:

- Requalificação da Escola do EBS Dr Vieira de Carvalho;

- Requalificação da Escola do EB1 de Moutidos;

- Rede Ciclável e melhoria das condições de coexistência dos modos suaves;

- Reabilitação dos espaços públicos do Empreendimento de Habitação Social do Sobreiro;

- Reabilitação Urbana da praça do 5 de Outubro, no Castêlo da Maia;

- Medidas de Eficiência Energética nos Complexos de Piscinas Municipais;

- Programa de alteração de Iluminação Interior de edifícios municipais utilizando tecnologias LED;

- Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex- EN 13).

À imprensa, António Silva Tiago, disse que «este primeiro ano foi na verdade muito exigente. Quer o Executivo Municipal a que me honro de presidir, como toda a comunidade de trabalho que corporiza o Município, têm-se mantido muito focados em concretizar todo um programa que abarca vários planos e inúmeros projetos que no seu todo correspondem à visão estratégica que temos para o desenvolvimento integralmente sustentável da comunidade. Verifico quotidianamente que as senhoras e senhores vereadores, assim como imensos técnicos e funcionários do Município se empenham e dedicam muito para além daquilo que lhes seria exigível no âmbito das suas missões. Mas noto que o fazem com elevado sentido de dever e brio profissional. E eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal e líder da comunidade concelhia da Maia estou-lhes grato por isso e quero expressar publicamente o meu apreço por essa entrega. A construção de um futuro de confiança e de uma comunidade realizada e feliz precisa de liderança e visão estratégica, mas não é um desígnio exclusivo do Executivo e do seu Presidente, pelo contrário, é uma missão que cabe a toda a comunidade porque a todos diz respeito», transmitiu.

O Edil maiato fez ainda notar que a Maia «é um território magnético que continua a exercer uma força atrativa alicerçada em atributos que as pessoas continuam a valorizar sobremaneira como o desígnio de ter na comunidade uma educação de excelência, tranquilidade, paz e coesão social, boas possibilidades de praticar exercício físico e desporto num amplo parque desportivo municipal, grande oferta cultural nos diversos equipamentos municipais destinados à fruição intelectual e ao recreio, generosos espaços verdes, jardins e parques, uma eficiente e harmoniosa gestão ambiental com indicadores ao melhor nível da Europa, boas condições para o empreendedorismo e investimento económico produtivo gerador de riqueza e criador de emprego qualificado e melhor remunerado, assim como uma rede de acessibilidades rodoviárias e de transportes que concorrem para uma mistura de fatores que confirmam o seu peculiar desempenho ao nível das políticas autárquicas no contexto regional e nacional», disse, acrescentando que «confirmam esta evidência os indicadores publicados por diversas entidades independentes cuja relevância não deixa margem para dúvidas. Estes indicadores espelham de forma muito clara o dinamismo de uma Maia que neste último ano se adensou no seu magnetismo humano, social e económico, num equilíbrio harmonioso destes três fatores essenciais ao seu desenvolvimento integralmente sustentável, base fundamental para o futuro de confiança que está a caminho».

O número de empresas instaladas entre Outubro de 2017 e Setembro de 2018 foi de 551, ou seja, 1,5 empresas por dia de calendário ou mais de duas por dia útil, tendo para o executivo sido as mais relevantes:

- PROZIS, investimento de 15 M€ e mais de 1 000 postos de trabalho;

- SONAE, investimento de 11 M€ e cerca de 650 postos de trabalho;

- Expansão da SISMA, e criação de mais 30 postos de trabalho;

- Expansão da EFACEC, com criação de unidade de mobilidade elétrica, e 750 novos colaboradores (sobretudo quadros altamente qualificados);

- AZUREA, novas instalações e postos de trabalho;

- COMPTA, cerca de 30 postos de trabalho no TecMaia;

- FICOCABLES, expansão e postos de trabalho;

- INFINEON, mais de 350 postos de trabalho;

- PRESTO, investimento de 1,5 M€ e cerca de 30 postos de trabalho;

- GENERIX, no TecMaia e a cerca de 30 postos de trabalho altamente qualificados;

Estão ainda em construção (fase de obra e/ou projeto), cerca de 35000 m2 de escritórios / serviços no TecMaia, com mais de 80% da área já colocada.

Processos em acompanhamento, em 2018, até setembro, foram registados 103 processos de intenção de investimento que se encontram em acompanhamento pelo Maia Go. Destes projetos, mantêm-se o destaque na área da Indústria e Logística (33,98%), apesar de se registar uma redução face a 2017. De seguida, encontram-se as intenções de investimento na criação de espaços de escritórios para empresas (24,27%), registando um aumento face a 2017, habitação (19,42%) que regista um significativo crescimento de intenções de investimento, Turismo e Residências de Estudantes (6,80%), Saúde e Residências Seniores (5,83%), Retalho (2,91%), Formação e Educação 82,91%), Agroalimentar (1,94%) e Comércio e Restauração (1,94%).

Cerca de metade das intenções de investimento registadas nos primeiros nove meses de 2018, têm origem em capital estrangeiro, registando-se assim um aumento da atratividade da Maia junto do mercado internacional.

Concretizando-se todas as intenções de investimento que se encontram a ser acompanhadas, será captado para a Maia um investimento total de cerca de 500 M€ que se traduzirão em mais de 6500 postos de trabalho diretos.

Empresas no concelho: mais de 9000 com sede no concelho a que se juntarão cerca de 2500 (número estimado) cá instaladas, mas com sede noutros concelhos e/ou países. Contamos, ainda, com cerca de 6000 Empresários em Nome Individual.

O volume de negócios das empresas da Maia é de 6,3 mil M€, valendo as exportações 1,8 mil M€ e as importações 1,4 mil M€. Ou seja, menos que as exportações tendo, assim, a Maia um contributo positivo para a balança comercial do país e, consequentemente, o PIB.

Actualmente registam-se mais de 50000 postos de trabalho das empresas da Maia.

O desemprego entre Outubro de 2017 e Julho de 2018, neste período, o número de inscritos no IEFP desceu 27,71%. No mesmo período, Portugal registou uma redução de 23,47% e o Norte de 24,85%.

A terminar é referido o «Aumento da oferta de edifícios de habitação, como “resposta” ao facto de a Maia ter ganho no último ano mais população do que toda a Área Metropolitana junta».