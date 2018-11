Nogueira da Maia inaugura Residência Paroquial

Edifício de 1966 foi alvo de grandes obras de requalificação.

Após grandes obras de requalificação, «possíveis com o empenho, dinamismo e brio da comunidade», no passado dia 4 de novembro, foi inaugurada e benzida a Residência Paroquial de Santa Maria de Nogueira. A comunidade rejubilou com este dia!

Presidiu às cerimónias deste dia D. Pio Alves, Bispo Auxiliar do Porto, que foi calorosamente acolhido no Largo de Barroso pelo pároco Vítor Ramos, pelas autoridades autárquicas, e por umas dezenas de paroquianos que quiseram marcar presença.

A fanfarra dos Escuteiros de Telhado, Vila Nova de Famalicão, deu um ar festivo a este acolhimento. À chegada da igreja estava um tapete elaborado por paroquianos, com o brasão episcopal de D. Pio, em homenagem ao seu jubileu sacerdotal.

Pelas 10.30 horas foi celebrada a Eucaristia, a que se seguiu a benção da Residência. O pároco enalteceu o esforço da comunidade na obra, agradecendo a colaboração da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.

Ilídio Carneiro, presidente da Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, elogiou a determinação do pároco em fazer esta requalificação. Também António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, congratulou o Pe. Vítor e toda a comunidade pela obra feita. A placa alusiva à inauguração fez, igualmente, memória do dia 14 de Agosto de 1966, data em que foi inaugurada o edifício, sob a paroquialidade do Pe. António Francisco de Sousa.

No fim da oração de bênção, o estalar de foguetes traduziu a alegria de toda a comunidade paroquial, que pôde visitar a renovada casa.

Pelas 13.00 horas, foi realizado um almoço comemorativo, presidido por D. Pio. Durante o momento foram projetadas algumas fotográficas da inauguração, em 1966. Ao terminar o almoço, e antes da abertura do bolo comemorativo, um espetáculo musical com uma rapsódia que compendiava temas de cortejos de outrora, animou todos os presentes. A paróquia ofereceu o Bispo Auxiliar do Porto um azulejo artesanal, pintado à mão, que ilustra a fachada da Igreja Paroquial de Santa Maria de Nogueira.

O Pe. Vítor Ramos, ao finalizar o almoço, deixou um agradecimento ao empenho da comunidade, que tornou o dia 4 de novembro «num dia verdadeiramente memorável», concretizando o lema “Nogueira forte tem o seu significado”.