Liga das Nações: Portugal não foi Conquistador e empatou a um golo com a Polónia

Perante casa quase cheia com perto de 30.000 espetadores, em noite fria e chuvosa, na cidade berço, a seleção Nacional de Futebol Portuguesa recebeu e empatou com a Polónia em jogo que já nada decidia.

O jogo esteve em toada morna até aos 8 minutos quando Renato Saches faz uma arrancada pela direita, já dentro da área sentou um polaco que lhe saiu ao caminho e rematou de pé esquerdo, cruzado, mas com a bola a sair ao lado do poste mais distante. Logo na resposta Beto ia comprometendo ao tentar driblar um adversário quase em cima da baliza, mas ainda foi a tempo de fazer sair dali a bola.

Aos 21 minutos no seguimento de um livre na esquerda do seu ataque, a bola sobrou para Frankowshi que parece ter dominado com o braço mas rematou de pronto para defesa incompleta de Beto, após o que na recarga a bola passou por cima da barra da baliza portuguesa.

Na continuação assistiu-se a mais uma dúzia de minutos de toada morníssima, em que Renato Sanches até rematava mas Rafa aparecia no caminho da bola qual defesa central. Aos 33 minutos na marcação de um canto, Renato Sanches centrou, e quase em cima da linha apareceu André Silva a desviar subtilmente fazendo o golo de Portugal com o estádio a explodir de alegria.

A perder foi a vez dos polacos virem para a frente e no seguimento de um livre, apareceu de cabeça Kedziora a rematar com estrondo ao poste de um impotente Beto, perdendo-se a jogada e a oportunidade de empate da seleção forasteira atá ao intervalo.

No segundo tempo, Portugal entrou com vontade de ampliar o resultado fazendo os primeiros 15 minutos jutno da área adversária, conseguindo criar algumas jornadas de perigo, mas sem conseguir concretizar, após que foi a vez da Polónia partir à procura do empate, que haveria de conseguir de grande penalidade, quando Danilo teve que impedir uma jogada de perigo eminente, fazendo falta grosseira a que o árbitro correspondeu com vermelho direto e consequente expulsão.

Com o resultado empatado e a jogar com mais um os Polacos continuaram a pressionar e a foi a vez deles criarem algumas oportunidades a que Beto se ia opondo inclusive com a defesa da noite. Não obstante, não foi o suficiente para que o resultado se alterasse, terminando o jogo com o empate a um golo. Sem perder, Portugal chegou aos 8 pontos, terminando em primeiro lugar do grupo que assim lhe permite discutir em Junho do próximo ano, em casa, Guimarães e Porto o lugar na final Four desta liga das Nações.

