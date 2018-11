Cidade da Maia tem grupo de Danças Latinas

Desde o passado dia 5 de Novembro que, nas noites de segundas-feiras, as instalações da Escola Príncipe da Beira, em Gueifães, acolhe o grupo “Cidade da Maia – Emociones Latinas”, especializado em aulas e performance de Danças Latinas.

O grupo, coordenado pelo professor maiato Jorge Fernandes da escola maiata “Aroma de La Calle”, estreia-se assim na Cidade da Maia «um dos objectivos pessoais que tinha, dado que resido há longos anos nesta freguesia, tenho sido convidado a participar em vários eventos por todo o país, mas faltava-me a minha freguesia», diz o professor que acrescenta «gostava de aqui poder formar um grupo que, além da aprendizagem, da descontração ou mesmo só da actividade “per si”, pudesse representar a freguesia em eventos locais, regionais e até mesmo internacionais. A ideia é reunir um grupo, aberto a todos, unido pelo gosto desta actividade. As aulas, dado o importante apoio da Junta de Freguesia na cedência de instalações, o qual desde já agradeço, têm um custo quase simbólico destinado a suportar custos operacionais, o que não seria possível em “condições normais”», disse Jorge Fernandes.

Aos sons de música Cubana, cerca de 30 pessoas estiveram presentes na primeira aula, entre os quais alguns membros do executivo da freguesia que não se limitaram a ficar “na bancada” e participaram activamente nesta primeira iniciativa.

Para Olga Freire, presidente da Junta de Freguesia da Cidade da Maia que deu as boas-vindas aos presentes «trata-se de mais uma iniciativa cultural e dinamizadora que este executivo acolhe, cumprindo o que nos propusemos no programa eleitoral. Será certamente uma mais valia poder contar com um grupo que, na sua especialidade, nos possa representar em diversas iniciativas e animar as actividades da freguesia e mesmo do concelho», referiu a presidente.