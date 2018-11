Continente disponibiliza sacos de plástico com 80% de material reciclado

O Continente oferece, desde o passado dia 5 de novembro, novos sacos de plástico amigos do ambiente, fabricados com 80% de material reciclado e 100% recicláveis, em detrimento de embalagens de utilização única.

Esta medida enquadra-se no compromisso desde há muito assumido pela Sonae MC, a primeira retalhista nacional a definir uma política de ambiente, em 1998, e que através de um grupo de trabalho multidisciplinar e transversal a todas as suas áreas de atuação, tem vindo a desenvolver e a implementar medidas concretas para um uso mais responsável do plástico, desde ao nível da marca própria, da logística, dos fornecedores, até ao nível interno e da sensibilização do consumidor.

O processo de transição para estes novos sacos ocorre após a realização de diversos testes de qualidade internos e autónomos que garantem que a sua resistência se mantém face à versão disponibilizada anteriormente. Além destes, o Continente continua a disponibilizar os sacos reutilizáveis de ráfia.

Os novos sacos, sobre os quais não será aplicada a taxa de 0,15€, aprovada no Orçamento de Estado para 2019, têm uma espessura acima de 50 microns e cumprem os requisitos amigos do ambiente.

O lançamento destes sacos amigos do ambiente «é apenas a primeira de várias medidas concretas que visam a promoção de um uso mais responsável de plástico», refletindo o compromisso da insígnia da Sonae MC na vertente da sustentabilidade.