Noite de «afirmação do Norte e do Porto»

O Clube dos Pensadores, reuniu para o seu 125.º debate. Pedro Abrunhosa, Manuel Serrão e Juca Magalhães, foram os convidados «numa afirmação do Norte e do Porto», refere Joaquim Jorge, fundador do Clube.

Joaquim Jorge começou por informar as relações que mantem com cada um «o Pedro frequentemente encontro-me nas férias com ele e somos amigos, é um músico e compositor de eleição, já tinha estado no clube em Maio de 2010. Manuel Serrão é amigo de longa data, chegando a jogar futebol de salão na nossa equipa “Dragões 85”, com êxito considerável, indo sempre aos lugares de topo. Serrão personifica os adeptos portuenses e a sua forma de ser antes quebrar que torcer. Júlio Magalhães com o qual não tenho tanta confiança, mais low-profile, mas alguém que lidera um projecto que é o Porto Canal, de afirmação das gentes do Norte».

Sala repleta com um enorme interesse, a plateia muito interventiva e a bater palmas constantemente, ao que ouvia e apreciava «o discurso contra o centralismo e contra Lisboa colhe nos portuenses».

Pedro Abrunhosa falou na "corte de Lisboa" e contou um episódio do lançamento do seu último trabalho, em que o fez no Porto e a ausência de inúmera comunicação social, sendo obrigado pelos produtores a fazer um evento em Lisboa. O seu novo trabalho intitula-se Amor em Tempo de Muros ft. Lila Downs e uma das faixas terá a participação da primeira dama francesa, Carla Bruni.

Manuel Serrão evocou que «fala-se sempre em descentralização, mas tudo não passa do papel», dando um exemplo concreto na aprovação de um parque de estacionamento junto à Alfândega não andar para a frente porque precisa da aprovação de um senhor de Lisboa. Aproveitou como sempre para mandar umas farpas ao Benfica.

Júlio Magalhães salientou que as dificuldades de afirmação do Norte e do Porto passa também por culpa própria, em que «devemos fazer uma reflexão aturada e procurar investir na imprensa do Norte».

Uma noite memorável para o Clube dos Pensadores que também sente a dificuldade de ser feito a Norte, apesar de estar a falar para o país.