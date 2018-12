"Cinderela, a magia do musical"

No próximo dia 9 de dezembro, pelas 17 horas, no Grande Auditório do Fórum da Maia.

A versão da Cinderela que tem como base a versão espanhola de “Cenicienta la Mágia del Musical”, que em 2012 foi um dos três nomeados para os prémios Max na categoria de melhor musical infantil e familiar, chega no próximo dia 9 de dezembro, pelas 17 horas, ao Grande Auditório do Fórum da Maia.

A adaptação para português teve em linha de conta a essência que os autores espanhóis dar, mas com uma envolvente que se distancia dos parâmetros tradicionais. Esta é uma clássica história de amor de triunfo pessoal e familiar, adornada com um guarda-roupa sofisticado, uma cenografia com algum brilho de modernidade, um estilo musical atual e coreografias que transportam o espectador para a elegância das valsas até à expressividade das danças mais urbanas.

Cinderela não é mais um musical infantil, mas sim um espetáculo para toda a família que une o lúdico, a magia de outros tempos, com os recursos tecnológicos dos dias de hoje, usando e abusando de cores, formas e música... Muita música!

Um espetáculo inteligente e divertido, acessível a toda a família e especialmente mágico para as crianças.

Bilhetes à venda ao preço único de 10,00€, nos seguintes locais:

Fórum da Maia (segunda a sexta-feira 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30, e uma hora antes de cada espetáculo).

Biblioteca Municipal da Maia (segunda-feira: 18h00 - 22h30, terça-feira a sábado: 09h30 - 22h30).

Maia Welcome Center (todos os dias entre 09h00 e as 19h00).

On-line: https://forummaia.bol.pt/