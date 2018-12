“Made in Maia” expõe artesanato maiato

Amanhã, dia 28 de novembro, pelas 21h30, o Maia Welcome Center inaugura a exposição “Made in Maia”, que exibe trabalhos de artesãos maiatos.

São utilizados diversos materiais, texturas e técnicas. O artesanato exposto prima pela sua originalidade, havendo uma mistura de tradicional com o contemporâneo, tornando esta, uma mostra rica e multifacetada. No “Made in Maia” encontrará com certeza “aquele presente”.

A exposição pode ser visitada todos os dias das 09h00 às 19h00, com entrada gratuita.