MAIA AC, “Super Clube” 2018

Maia Atlético Clube (MAIA AC) ganha em diversas frentes.

O Maia AC volta a renovar este ano o título “Super Clube” da Associação de Atletismo do Porto (AAP). Este reconhecimento é uma iniciativa que se iniciou na época de 2012/2013, aquando da tomada de posse dos atuais órgãos sociais, e que visa premiar o clube mais eclético da associação nas suas mais variadas vertentes e iniciativas no corta-mato, estrada, pista ar livre e coberta, nas competições regionais e nacionais, passando igualmente pela formação, elite e veteranos, em todos os escalões.

Este reconhecimento é tanto mais significativo uma vez que desde a sua atribuição, já se vai no sétimo galardão e apenas um justo vencedor: Maia Atlético Clube.

Assim, com mais este título, o MAIA AC fez o pleno desde o ano de 2012 até 2018, o que reforça a importância do trabalho realizado pela direção, treinadores, atletas e não menos importante da colaboração incondicional de todos os encarregados de educação, em prol da Cidade da Maia, da AAP e do atletismo.

A direção disse ao MaiaHoje que «não podia deixar de dedicar esta distinção/galardão a todos os intervenientes, diretores, atletas, treinadores, pais e em especial ao nosso parceiro Câmara Municipal da Maia, cujo contributo e apoio tem sido fundamental para que sejamos o SUPER CLUBE 2018 da AAP. O nosso muito obrigado a todos!», disseram.

Cross Internacional De Alcobendas – Madrid

A delegação do Maia AC presente em Madrid, teve uma excelente participação, nesta que foi, para a maioria das atletas, a sua primeira experiência internacional.

Lia Lemos, 5°classificada Júnior, cumpriu aquilo que se esperava dela ao ser a melhor das portuguesas presentes, carimbando o passaporte para representar a seleção no Campeonato Europeu de Corta-Mato. Na mesma prova participaram Mariana Regalo (estreia) e Maria Carvalho, realizando provas interessantes, terminando nas 24° e 28°posição. Recorde-se que Lia Lemos e Mariana Regalo participaram na prova ainda sendo juvenis, só em janeiro serão juniores.

Para além dos Juniores, marcaram também presença mais três atletas maiatas que competiram no escalão de Juvenis, a saber, Alexandra Canedo (Juvenil I), Margarida Silva (Iniciada II) e Mariana Ribeiro (Iniciada II). Todas as três estiveram em bom plano, no entanto Margarida Silva ao terminar na 4° posição, muito próximo do pódio, esteve imperial dado o seu pouco tempo no atletismo, enquanto que Alexandra Canedo e Mariana Ribeiro terminarem com honrosas classificações ao terminarem respetivamente na 10° e 11° posições.

Aos atletas, treinadores e ao chefe da delegação Sérgio Canedo a direcção endereçou «os nossos parabéns pela excelente participação em tão prestigiada competição».

Maia AC, campeões Regionais De Corta Mato Dos 4 E 8. Mara Resende e Paulo Barbosa, venceram individualmente.

Os Campeonatos Regionais de Corta-Mato dos 4 e 8, disputaram-se em Paços de Ferreira, no passado dia 23 de novembro. O Maia AC marcou presença uma vez mais, e em grande número, revalidando os títulos coletivos em ambos os géneros e não ficando por aqui ainda juntou os títulos individuais por intermedio de Mara Costa e Paulo Barbosa.

Na formação também presentes obtiveram resultados positivos, começando pela Vitória de Tiago Ferreira, Catarina Brito 4° e Ana Marques 8°, todos Infantis, sendo que na prova reservada às Iniciadas, Margarida Oliveira foi 3°, Beatriz Rebelo 6°e Daniela Santos foi 10°classificada.

Quanto à prova Regional de Corta-Mato dos 4 (Femininos), e para a classificação geral, a grande vencedora foi Mara Resende enquanto que Alice Silva foi 3°, Cátia Costa 8°, Telma Pinho 9°, Catarina Sá 10°, Sofia Ramos 18°e Diana Pereira 19° e cujo contributo foi decisivo para se sagrarem Campeãs Regionais por equipas.

Para o Campeonato Regional de Corta-Mato dos 8, os nossos atletas dominaram a competição a seu belo prazer ao fazerem o pleno no pódio individual e vencendo coletivamente. O grande vencedor foi Paulo Barbosa, em 2° Luís Mendes e 3° Vítor Oliveira. Relativamente aos restantes: Bruno Jesus (6°), João Casal (7°), Amado Martins (9°), Alfredo Alves (13°), Jorge Aido (22°), Bernardo Borges (23°), Duarte Rodrigues (31°), Diogo Pinho (37°), Pedro Oliveira (49°) e Diogo Peixoto (95°) com as suas prestações, foram, tal como tinha sucedido com as senhoras, decisivos para se sagrarem Campeões Regionais por equipas.

Lia Lemos vence em Torres Vedras em Juniores. Maia AC, 3º coletivamente

O Maia AC esteve em força no Cross de Torres Vedras, no passado dia 18 de novembro, obtendo excelentes resultados. A estrela maior foi Lia Lemos (júnior de segundo ano) que venceu de forma categórica, dando um passo de gigante a uma possível seleção para o Campeonato Europeu de Corta Mato. Na mesma prova Mariana Regalo (juvenil de segundo ano) esteve, também, a bom nível ao classificar-se na 7ª posição. Mara Resende (9ª), Alice Oliveira (11ª), Maria Carvalho (12ª), Telma Pinheiro (16ª) e Catarina Sá (19ª) estiveram, também, a bom nível.

Nas restantes categorias obtiveram-se os seguintes resultados:

Catarina Brito obteve um excelente 2º lugar na categoria de Benjamins.

Em Infantis Femininos a melhor foi Maria Avelino, na 8ª posição, seguida por Teresa Macedo, na 11ª posição e Maria Marques na 14ª posição.

Tiago Ferreira, único representante no escalão de Infantis Masculinos, obteve um excelente resultado ao terminar na 2ª posição.

No escalão reservado às iniciadas femininas, Beatriz Guimarães foi a melhor entre as maiatas ao classificar-se na 4ª posição, seguida pela Margarida Silva na 5ª posição, Beatriz Pereira 7ª, Margarida Oliveira 11ª, Mariana Ribeiro 13 e Daniela Pereira 31ª classificada.

As Juvenis Femininas fizeram-se representar por Alexandra Canedo e Sofia Ramos que se classificaram respetivamente na 7ª e 18ª posição.

Os Juvenis Masculinos tiveram em Diogo Pinho o melhor entre os maiatos, com a 5ª posição, seguido por Tomás Azevedo na 7ª posição, Tiago Silva na 11ª posição e Miguel Ribeiro na 40ª posição.

Os Juniores Maiatos tiveram João Casal como o melhor entre os nossos representantes ao obter a 11ª posição com Amado Martins 15º, Alfredo Alves 22º, Duarte Rodrigues 32º e Pedro Oliveira 34° classificado.

Diana Pereira, única representante na corrida de Seniores/U23, e a recuperar a sua melhor condição, foi 10ª classificada no escalão. Na prova masculina Ricardo Barbosa terminou na 10º posição.

No conjunto dos resultados o MAIA AC obteve um excelente e significativo 3º lugar Coletivo, logo atrás de Benfica e Sporting.

O Maia Atlético Clube deixou «uma palavra de agradecimento aos pais dos nossos atletas mais jovens que se deslocaram a Torres Vedras e que foram fundamentais no apoio para dentro e fora da corrida», disseram.