Jantar de Natal da Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa

Esta comissão comandada por Fernando Cerqueira, organiza todos os anos um jantar de Natal com a inevitável presença do candidato apoiado, ou seja Pinto da Costa o presidente do FC do Porto.

Este ano a tradição manteve-se e perante cerca de 120 convivas compareceu Pinto da Costa, desta feita sem qualquer tipo de companhia como era habitual. No final houve lugar para entrega de prémios ao O Jogo e à SIC pelas reportagens do ano transato, e diversos presentes a Pinto da Costa, com destaque para uma bela peça de cerâmica oferecida pela Porcel e um enorme quadro com o símbolo do FC do Porto feito à mão com recurso apenas a papel, cartão e K-line, num trabalho de uma jovem artista e entusiasta do clube.

De seguida tomou a palava o presidente da Comissão, Fernando Cerqueira, que lembrou a vitória no título nacional “os nossos jogadores foram bravos e verdadeiros Dragões, num mar azul que impediu que se repetissem os falhanços de 2013 a 2017, com uma vitória inquestionável até porque, lá fora, continuamos a bater recordes a ganhar, e não a envergonhar o país”, numa clara alusão às más prestações externas do eterno rival de Lisboa, rematando ainda, “Pinto da Costa é o homem que achamos perfeito para gerir os destinos do FC do Porto.”

A noite não terminaria sem o incontornável discurso do homenageado, mais curto e sereno que noutras épocas, a que se seguiu uma mini conferência com resposta às perguntas dos jornalistas presentes, onde falou de quase tudo, esquivando-se apenas às questões sobre tribunais e terceiros clubes, cingindo-se apenas ao FC do Porto que para ele está a ser muito competente e eficaz por mérito do treinador e jogadores. Falou ainda de possíveis saídas, para garantir estar convicto que Militão não sairá e que até poderá renovar, fechando com o seu característico humor “Daqui a 20 anos venho visitar-vos para vos assustar”.

