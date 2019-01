«Acredito que irá existir uma maior abertura às propostas do PAN por parte do executivo em 2019»

Especial Balanço 2018 e Perspetivas para 2019 em entrevista a Clara Lemos, ex-candidata do PAN à Câmara Municipal da Maia e deputada na Assembleia Municipal.

MaiaHoje (MH) - Que balanço faz, a nível local, do ano político de 2018?

Clara Lemos (CL) - Em termos gerais, o ano político no nosso concelho, apesar de não ser negativo, ficou aquém daquilo que é necessário concretizar-se na Maia. A Sustentabilidade Ambiental está reflectida nas opções deste executivo. Contudo, verificou-se um hiato do papel à real implementação das suas medidas. Destaco a mobilidade suave e a renaturalização do Rio Leça e suas margens.

MH - Para si, o que elegeria como o “pior” de 2018?

CL - A falta de implementação de Políticas de Bem-Estar Animal e o Incumprimento do Estatuto de Direito de Oposição. Continuou a existir uma indefinição na Estratégia de Políticas de Protecção Animal. O CROACM – Centro de Recolha Oficial dos Animais de Companhia da Maia não conseguiu ser a resposta às necessidades que se colocaram, quer em capacidade, quer em condições de bem-estar dos animais. O CEBEA – Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia, defendido no programa eleitoral deste executivo, continuou em projecto. Segundo o Plano Plurianual de Investimentos para este ano, a conclusão deste centro só irá estar concretizada em 2022. Ainda não foi em 2018 que a Recomendação de Regulamento Municipal de Bem-Estar Animal, aprovada por unanimidade em Sede de Assembleia Municipal da Maia em Dezembro de 2015, teve qualquer desenvolvimento.

O Estatuto do Direito de Oposição está consagrado na lei 24/98 de 26 de Maio e confere aos partidos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos executivos, o direito de ser ouvidos, antecipadamente, sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de actividade. O incumprimento do Direito do Oposição inviabilizou a possibilidade de contribuições na elaboração destes documentos estratégicos para 2019.

MH - Para si, o que elegeria como o “melhor” de 2018?

CL - Sem dúvida, a Política Educativa, dos quais saliento: O recente plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar. Um compromisso com o diagnóstico do sucesso/insucesso educativo no município, no sentido de conhecer a "realidade" e poder orientar as políticas educativas para a melhoria dos indicadores no concelho. As políticas educativas na Maia têm privilegiado medidas inovadoras, inclusivas e integradoras que perspectivam a educação de uma forma holística, onde a arte, a cultura, o ambiente, o desporto e a cidadania são fundamentais.

O município tem feito uma aposta muito forte nas AEC's, potenciado a vivência de actividades muito enriquecedoras, capazes de estimular o sentido crítico, a estética, a criatividade, a solidariedade, a partilha, bem como o desenvolvimento de competências e valores fundamentais ao crescimento dos mais novos. Quer através das visitas a exposições e museus, dos espectáculos de teatro e música, do convite de excretares e músicos para irem à escola, até à presença de projectos de sensibilização para o respeito pelos animais na escola, grande tem sido a capacidade das escolas se assumirem como verdadeiros pilares de construção de melhores cidadãos. As escolas têm estado abertas à comunidade e são parte activa desta. Através da implementação de medidas e metodologias diferenciadoras, a autarquia tem demonstrado estar comprometida com o seu papel e responsabilidade em matéria de educação.

MH - O que espera, a nível local, do ano político de 2019?

CL - A descentralização de competências irá marcar a discussão política municipal em 2019. Independentemente das decisões autárquicas que ocorrerem, espero que a Maia retire benefícios para os seus cidadãos e cidadãs. Acredito que irá existir uma maior abertura às propostas do PAN por parte do executivo, nomeadamente na área ambiental e protecção animal. Para mim, é também urgente a não utilização de glifosato em todos os espaços públicos e incentivos/formação aos nossos agricultores de forma a acompanharem esta medida. Reconhecemos a importância do tecido empresarial no desenvolvimento local, pelo que anseio a valorização da responsabilidade social e ambiental nesta conexão.

MH - A nível nacional, o que elegeria como o “pior” e o “melhor” em 2018 e quais as expectativas para 2019?

CL - Na esfera nacional, diria que o pior foi a contínua degradação dos serviços públicos e da resposta do Estado a situações de emergência ou calamidade. A inoperacionalidade e a falta de coordenação demonstram que há muito a fazer para, acima de tudo, garantir a prevenção e, sempre que seja necessário, garantir também uma resposta eficaz do Estado e de todos os mecanismos associados. O melhor de 2018 a nível nacional, encontro no dia a dia dos cidadãos e das empresas, que mantêm o esforço de construir um país mais ético, mais sustentável e mais justo. Vemos estas demonstrações em inúmeras associações de direitos civis, de protecção do ambiente e de defesa dos animais.

2019 será marcado com um clima de tensão política com três eleições. Enquanto PAN, esperamos poder marcar pela diferença elegendo um eurodeputado em Maio, um membro para a Assembleia Regional da Madeira em Setembro e aumentar a nossa representação nacional para um grupo parlamentar já em Outubro.

MH - A nível internacional, o que elegeria como o “pior” e o “melhor” em 2018 e quais as expectativas para 2019?

CL - É impossível fugir ao facto de muitos países, inclusive na Europa, estarem a resvalar para as falsas promessas de extremistas de direita, fazendo com que estes movimentos políticos aumentassem de votação ou mesmo ascendessem a órgãos de governação. Convenhamos que outros exemplos, nomeadamente de esquerda, como é o caso da Venezuela, também nos demonstram que qualquer extremo não configura uma solução civilizacional para os problemas que actualmente enfrentamos. O melhor, creio, deu-se com a ascensão de pequenos grandes passos na democracia internacional com as eleições de província e legislativas no Iraque, com a abertura da possibilidade de eleições na República Democrática do Congo, e uma ténue aproximação da Coreia do Norte à Coreia do Sul. Passos importantes para a pacificação global. Globalmente, em termos de expectativas, não creio que o cenário seja o mais favorável, pois continuamos a ignorar os impactos reais das alterações climáticas e os compromissos para descarbonizar as nossas economias estão longe das metas desejáveis. A protecção ambiental terá mesmo de ser uma das principais matrizes de todas as nossas políticas públicas e acções cívicas.

Um Excelente Ano 2019 para tod@s!